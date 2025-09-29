Saros : le successeur spirituel de Returnal montre du gameplay

Le State of Play du 24 septembre s’est ouvert sur un choc : Saros, le nouveau projet de Housemarque, présenté comme le successeur spirituel de Returnal. Attendu le 20 mars 2026 sur PS5 (avec optimisations PS5 Pro), le titre promet de pousser encore plus loin la formule qui avait fait la renommée du studio finlandais.

Bullet hell

Direction Carcosa, une colonie lointaine plongée dans une éclipse éternelle, où l’on incarne Arjun Devraj, un Soltari Enforcer en quête d’une personne disparue. Ce cadre plus resserré annonce un récit intimiste, centré sur son protagoniste.

Côté gameplay, Saros opte pour le roguelite : à chaque run, la génération procédurale et le bullet hell restent au cœur de l’expérience, mais des ressources et améliorations persistent entre les parties.

On retrouve des armes modulaires à customiser, des augmentations de combinaison durables et des talents à déverrouiller. Le studio introduit aussi deux nouveautés : un bouclier d’absorption capable de renvoyer les projectiles, et un système de « Second Chance », offrant un revive limité.

Par rapport à Returnal, Saros mise sur une meilleure lisibilité grâce à des télégraphies plus claires et des outils défensifs. La méta-progression se veut plus généreuse, garantissant que chaque mort apporte un bénéfice durable. Les environnements distincts — colonies industrielles, zones de recherche, temples sous l’éclipse — servent un récit plus focalisé. Enfin, les boss intègrent des mécaniques de contre-attaque inédites, consolidant un loop tendu, lisible et hautement rejouable.