ROG Xbox Ally (X) : les précommandes sont ouvertes, le grand récap

Les nouvelles consoles portables ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X sont désormais disponibles en précommande dans 38 pays, dont la France, avant leur sortie officielle prévue le 16 octobre 2025. Le modèle standard est proposé à 599,99 euros, tandis que l’Ally X, version plus performante, s’affiche à 899,99 euros.

Tirage au sort

Aux États-Unis, une campagne promotionnelle accompagne ce lancement avec un tirage au sort permettant aux acheteurs de remporter un pack d’accessoires ROG d’une valeur de plus de 500 dollars.

La ROG Xbox Ally embarque un processeur AMD Ryzen Z2 A, 16 Go de RAM LPDDR5X-6400 et un SSD de 512 Go. Elle dispose d’un écran IPS de 7 pouces Full HD (120 Hz, 500 nits), de deux ports USB-C Gen 2, d’un lecteur microSD UHS-II, d’une prise jack et d’une connectivité Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.4. Sa batterie atteint 60 Wh.

La ROG Xbox Ally X pousse plus loin les performances avec un processeur AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 Go de RAM LPDDR5X-8000, un SSD de 1 To et une batterie de 80 Wh. Elle bénéficie aussi d’une connectique renforcée avec USB4, Thunderbolt 4 et DisplayPort 2.1.

Déclinées en blanc (Ally) et noir (Ally X), elles sont proposées en précommande chez FNAC, Amazon, CDiscount et Boulanger.

Avec Windows 11 optimisé pour le jeu et une ouverture vers toutes les boutiques de jeux PC, ces nouvelles machines marquent une entrée remarquée de Microsoft sur le marché des consoles portables gaming.