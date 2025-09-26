iPhone 17, 17 Pro & iPhone Air : des problèmes de Wi-Fi chez certains utilisateurs

Les nouveaux iPhone ont été lancés il y a une semaine, et certains premiers acheteurs signalent déjà des problèmes de connexion Wi-Fi intermittente.

Des déconnexions temporaires signalées

Les utilisateurs concernés expliquent que la connexion Wi-Fi se coupe brièvement avant de se reconnecter lorsqu’ils déverrouillent leur iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ou iPhone Air. Des centaines de commentaires à ce sujet ont été publiés sur les forums de MacRumors, sur Reddit et sur la communauté d’assistance Apple ces quatre derniers jours. L’ampleur exacte du problème reste incertaine.

Le bug peut aussi impacter CarPlay, qui repose sur le Wi-Fi, entraînant des déconnexions temporaires dans les véhicules.

Un lien possible avec l’Apple Watch

Beaucoup d’utilisateurs indiquent que le problème survient lorsqu’ils portent une Apple Watch jumelée et déverrouillée, mais il n’est pas encore clair si ce facteur est systématiquement en cause.

MacRumors précise ne pas avoir réussi à reproduire le problème mais a contacté Apple pour obtenir un commentaire.

Problème logiciel ou matériel ?

On ignore encore s’il s’agit d’un souci lié au matériel ou à iOS. Ce type de bug est souvent corrigé par une mise à jour logicielle, et iOS 26.0.1 devrait arriver bientôt, mais rien ne garantit qu’Apple aura identifié et intégré un correctif à temps.

Le rôle du nouveau puce N1

Tous les nouveaux modèles sont équipés de la puce N1, la première puce Apple dédiée au Wi-Fi 7, au Bluetooth 6 et à Thread. Jusqu’ici, les iPhone utilisaient des puces Broadcom pour la connectivité sans fil.

Dans une interview à CNBC, Arun Mathias, vice-président des technologies logicielles sans fil chez Apple, a vanté son efficacité énergétique :

« L’une des choses que les gens ne réalisent pas, c’est que vos points d’accès Wi-Fi contribuent en fait à la localisation de votre appareil, ce qui permet de ne pas utiliser le GPS, plus coûteux en énergie. En intégrant ce processus de façon plus fluide en arrière-plan, sans réveiller le processeur principal aussi souvent, nous le faisons de manière beaucoup plus efficace. »

Apple a également affirmé que la puce N1 améliore la fiabilité et les performances de fonctionnalités comme le Partage de connexion et AirDrop. Mais pour certains utilisateurs, il semble que la stabilité du Wi-Fi reste à améliorer.