Le MacBook “abordable” tournera-t-il avec une puce A18 Pro ou A19 Pro ?

Depuis plusieurs mois, des rumeurs circulent sur l’arrivée d’un MacBook plus “abordable”, équipé d’un processeur d’iPhone, qui pourrait être lancé fin 2025 ou début 2026. Mais une question reste en suspens : s’appuiera-t-il sur la puce A18 Pro ou A19 Pro ?

Les rumeurs en faveur de l’A18 Pro

En juin, l’analyste Ming-Chi Kuo a indiqué que ce MacBook d’entrée de gamme serait équipé de l’A18 Pro, la puce introduite avec les iPhone 16 Pro en 2024. Peu après, Aaron Perris de MacRumors a découvert des indices allant dans le même sens, et DigiTimes a confirmé cette piste.

Il est donc possible qu’Apple ait déjà figé les spécifications de ce futur MacBook, avec l’A18 Pro comme cœur de la première génération.

L’hypothèse d’un passage à l’A19 Pro

La semaine dernière, sur Weibo, le compte Mobile Phone Chip Expert a affirmé qu’Apple envisageait d’équiper ce MacBook de l’A19 Pro. Reste à savoir s’il s’agirait de la version GPU 6 cœurs des iPhone 17 Pro, ou de la version GPU 5 cœurs de l’iPhone Air.

Ce compte avait déjà prédit qu’au moins un iPhone 17 serait doté de 12 Go de RAM, ce qui donne un certain crédit à cette information.

Performances et mémoire : A18 Pro vs A19 Pro

A18 Pro : des performances proches de la puce M1, avec 8 Go de mémoire unifiée.

: des performances proches de la puce M1, avec 8 Go de mémoire unifiée. A19 Pro : plus rapide et doté de 12 Go de mémoire unifiée, ce qui serait un atout important.

Toute la nouvelle gamme de Mac démarre depuis 2024 avec au minimum 16 Go de RAM, à l’exception du MacBook Air M1 encore vendu chez Walmart à 599 $.

Limitations techniques et connectique

Que ce soit l’A18 Pro ou l’A19 Pro, les deux puces n’intègrent pas le support de Thunderbolt. Le MacBook disposerait donc de ports USB-C classiques, visuellement identiques aux Thunderbolt mais limités à 10 Gbps, et ne prenant en charge qu’un seul écran externe (sauf via un adaptateur DisplayLink).

Design et calendrier possible

Kuo prévoit un modèle de 13 pouces, avec plusieurs coloris au choix : argent, bleu, rose et jaune.

Apple annonce souvent ses nouveaux Mac en octobre. Le MacBook “abordable” pourrait donc être dévoilé dès ce mois-là, sinon il faudra probablement attendre mars 2026.