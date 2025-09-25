iPhone 17 Pro Max : les vitesses de recharge USB-C testées avec les chargeurs Apple

Le site ChargerLAB a testé les vitesses de recharge en USB-C de l’iPhone 17 Pro Max avec différents chargeurs Apple, allant de 18W à 140W.

Un pic de charge à 36W

L’iPhone 17 Pro Max a atteint une puissance maximale d’environ 36W avec les chargeurs suivants :

Adaptateur secteur dynamique 40W (60W max)

Adaptateur secteur USB-C 61W

Adaptateur secteur USB-C 67W

Adaptateur secteur USB-C 70W

Adaptateur secteur USB-C 96W

Adaptateur secteur USB-C 140W

En comparaison, l’iPhone 16 Pro Max plafonnait à environ 30W. L’iPhone 17 Pro Max peut donc se recharger légèrement plus vite. Le plus petit iPhone 17 Pro atteindrait probablement la même puissance de 36W.

Jusqu’à 50 % en 20 minutes

Apple indique que les iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max peuvent être rechargés jusqu’à 50 % en 20 minutes avec un chargeur compatible, comme l’adaptateur dynamique 40W (60W max). À titre de comparaison, les iPhone 16, 16 Pro et 16 Pro Max nécessitaient 30 minutes pour atteindre 50 %.

L’adaptateur secteur dynamique 40W d’Apple est disponible aux États-Unis, au Canada, en Chine, au Japon, au Mexique, à Taïwan et aux Philippines.

Attention au câble USB-C utilisé

Pour profiter de la recharge rapide, il est essentiel d’utiliser un câble USB-C compatible avec la bonne puissance. Les modèles d’entrée de gamme ou trop basiques peuvent limiter la charge. Si vous avez un doute, le câble inclus dans la boîte des iPhone suffit pour exploiter ces vitesses.