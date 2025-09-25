iOS 26.1 à iOS 26.4 : top 5 des fonctionnalités qui arrivent sur iPhone

Le firmware iOS 26 est sorti la semaine dernière, mais comme toujours, le cycle de mises à jour continue. La première bêta développeur d’iOS 26.1 est d’ailleurs disponible depuis quelques jours. D’ici à iOS 26.4, quelles sont les 5 meilleures fonctions attendues sur l’iPhone ?

Passeport numérique

Une future version d’iOS 26 permettra d’ajouter une version numérique du passeport américain dans l’app Cartes d’Apple. La fonction, appelée Digital ID, a été retardée mais devrait arriver avec iOS 26.1 ou 26.2.

Une fois créée, cette identité numérique pourra être utilisée aux points de contrôle de la TSA dans certains aéroports américains pour vérifier son identité lors de voyages intérieurs. Toutefois, Apple précise qu’il ne s’agit pas d’un remplacement du passeport physique et qu’il ne pourra pas être utilisé pour les voyages internationaux.

Apple promet un système sécurisé, privé et conforme au REAL ID, avec la possibilité d’utiliser le Digital ID pour vérifier son âge et son identité dans les applications, en ligne et en magasin.

Améliorations de RCS

Apple a confirmé l’arrivée prochaine du chiffrement de bout en bout pour les messages RCS dans Messages, mais cette nouveauté n’est pas encore disponible avec iOS 26.

Avec la prise en charge du RCS Universal Profile 3.0, cinq grandes nouveautés sont attendues :

chiffrement de bout en bout des conversations RCS,

réponses en ligne,

modification des messages,

suppression des messages envoyés,

prise en charge complète des Tapbacks.

Ces fonctionnalités mettront les conversations RCS plus en phase avec iMessage, qui bénéficie déjà de ces avantages depuis plusieurs années.

Siri personnalisé

Lors de la WWDC 2024, Apple a présenté une nouvelle version de Siri plus personnalisée, capable de mieux comprendre le contexte personnel, de tirer parti de ce qui est affiché à l’écran et de gérer des contrôles plus poussés par application.

Apple prévoit de lancer cette évolution avec iOS 26.4 aux États-Unis, probablement au printemps 2026. Par exemple, Siri pourra répondre à des questions comme : « Quels sont les plans de déjeuner et de vol de ma mère ? » en utilisant les informations des apps Mail et Messages.

Météo par satellite

Des références à une fonction Météo par satellite ont été découvertes dans le code d’iOS 26, mais elle n’a pas encore été officialisée. Cette nouveauté permettrait de consulter les prévisions dans l’app Météo même sans connexion Wi-Fi ni cellulaire, dans les zones couvertes.

Elle viendrait s’ajouter aux autres fonctions satellites d’Apple : SOS d’urgence, Messages, Localiser et Assistance routière par satellite. Apple n’a pour l’instant facturé aucun de ces services.

Nouveaux emoji

Comme chaque année, de nouveaux emoji arriveront avec iOS 26.4, en lien avec Unicode 17.0.

Parmi les nouveautés prévues :

Trombone

Coffre au trésor

Visage déformé

Créature poilue (Bigfoot/Sasquatch)

Nuage de bagarre

Trognon de pomme

Orque

Danseurs de ballet

Glissement de terrain

Le visage déformé, déjà populaire sur Discord, sera sans doute l’un des plus utilisés. Apple prendra quelques mois pour adapter ces emoji à son style, comme elle le fait à chaque nouvelle version.