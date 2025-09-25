Deezer : 28 % de la musique disponible est générée par IA

L’intelligence artificielle transforme l’industrie musicale avec une rapidité inédite. Deezer constate une explosion des contenus générés par IA, avec plus de 30 000 titres entièrement synthétiques ajoutés chaque jour, soit 28 % des livraisons quotidiennes contre seulement 10 % en janvier et 18 % en avril.

Cette progression est mesurée grâce à un outil de détection développé par la plateforme, capable d’identifier les morceaux produits par des modèles comme Suno ou Udio.

Jusqu’à 4 milliards d’euros perdus

Les ingénieurs travaillent aussi sur un système plus polyvalent, qui n’aurait plus besoin d’un jeu de données spécifique pour repérer de nouveaux générateurs.

Mais cette évolution inquiète le secteur : une étude de la CISAC et de PMP Strategy, réalisée avec le soutien de Deezer, estime que 25 % des revenus des créateurs pourraient disparaître d’ici 2028, soit jusqu’à 4 milliards d’euros perdus.

Le phénomène se double d’un problème de fraude, puisque 70 % des écoutes liées à ces titres seraient artificielles. Pour contrer ce risque, Deezer retire les morceaux 100 % IA de ses recommandations et playlists, et exclut les streams frauduleux du calcul des royalties.

L’entreprise se présente comme pionnière dans la défense des artistes et rappelle avoir signé la déclaration mondiale sur l’entraînement de l’IA afin de protéger le droit d’auteur.