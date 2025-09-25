Actualité crypto : 2 milliards de $ injectés dans les cryptos après l’annonce de la Fed

Virage monétaire, réaction immédiate. Après l’annonce de la Fed, l’appétit pour les actifs numériques repart et les flux rentrent massivement. Les produits d’investissement crypto enregistrent près de 2 milliards $ d’entrées nettes sur la semaine, avec un duo de tête évident : Bitcoin et Ethereum. Le message est simple : quand le coût du capital baisse, la prise de risque redevient acceptable, la liquidité s’épaissit et la découverte de prix respire.

On observe aussi une traction sur d’autres grandes capitalisations, signe que la rotation gagne l’ensemble du marché. La question n’est plus “si”, mais “combien de temps” cette dynamique tient. Les prochains jours jugeront sur pièces : volumes, profondeur des carnets et stabilité des spreads.

Les chiffres qui confirment le réveil

Les entrées atteignent 1,913 Md$ sur la semaine. Dans le détail : 977 M$ sur Bitcoin, 772 M$ sur Ethereum, pendant que Solana et XRP captent respectivement 127,3 M$ et 69,4 M$. Ces montants s’inscrivent dans un climat porté par la détente monétaire : les flux vers les produits listés se normalisent, et l’encours sous gestion remonte.

Ce n’est pas qu’un pic temporaire : on observe une continuité par rapport à la semaine précédente, même si la répartition par actif évolue. Le momentum dépendra désormais de la persistance des afflux et de la qualité d’exécution des marchés (tracking, spreads, tenue intraday).

Pourquoi la baisse des taux agit comme un accélérateur

Des taux plus bas améliorent le coût d’opportunité et libèrent de la demande pour les actifs risqués. Côté crypto, l’effet se voit d’abord sur les véhicules d’exposition régulés, puis se diffuse au spot et aux dérivés. Si la banque centrale confirme un ton accommodant, la volatilité s’adoucit et la liquidité devient plus régulière, ce qui améliore la qualité de la découverte de prix. À l’inverse, tout revirement de discours pourrait relancer les à-coups.

En attendant, le terrain est favorable aux projets qui résolvent des frictions concrètes (paiements rapides, outils de trading plus sûrs) et transforment l’attention en usage réel.

Bitcoin Hyper ($HYPER) : la L2 Bitcoin pensée pour paiements rapides et dApps

Bitcoin Hyper, au-delà du nom accrocheur, c’est une Layer 2 solidement ancrée à Bitcoin. Elle est là pour exécuter des transactions rapides et peu coûteuses. La finalité est quasi immédiate côté L2 avant règlement périodique sur la couche 1. L’ambition : ouvrir des cas d’usage concrets (paiements, dApps, briques DeFi) sans renoncer à l’ancrage de sécurité de Bitcoin.

Le jeton $HYPER est décrit comme utilitaire pour payer les frais, accéder à des fonctions réseau et participer à la sécurisation via des mécanismes de staking, dans le cadre d’une prévente en cours.

Le projet met en avant une pile technique orientée haut débit et une expérience utilisateur fluide. La trajectoire dépendra de la robustesse du pont vers Bitcoin, de la sécurité, de la cadence de livrables et, surtout, de l’adoption par des applications réelles au-delà du narratif.

Snorter Token ($SNORT) : un bot Solana pour entrer vite et avec des garde-fous

Snorter Token associe un bot de trading natif Telegram à un jeton utilitaire sur Solana. L’outil vise le marché des memecoins avec des fonctions clés : exécution très rapide, sniping automatisé, ordres à cours limité et protections intégrées (anti-MEV, détection de honeypot, garde-fous contre les rug pulls). L’objectif est simple : réduire les frictions opérationnelles lors des premiers instants d’un listing et sécuriser la prise de position.

Le modèle de frais annonce un avantage pour les détenteurs de $SNORT (remises jusqu’à 0,85 %), tandis que le supply total de 500 M est présenté comme la base d’une économie orientée utilité (accès, réductions, éventuels droits dans l’écosystème).

Le succès tiendra sur la qualité de l’UX, la fiabilité des contrats et la capacité à convertir l’attrait pour les memecoins en activité on-chain régulière.

Conclusion

La baisse des taux a servi d’étincelle. Les près de 2 Md$ d’afflux valident l’intérêt pour l’actif numérique dans un contexte de liquidité plus souple. La suite ? Elle dépendra de la tenue des volumes et de la qualité d’exécution des marchés.

Les projets utiles ont un coup à jouer. Bitcoin Hyper promet une expérience de paiement et dApps rapide tout en restant rattaché à la sécurité de Bitcoin. Snorter Token veut rendre le trading on-chain plus efficace et plus sûr, là où chaque seconde compte.

Si les flux persistent et que ces équipes livrent concrètement, la rotation peut durer et s’élargir. Les feux sont au vert, pour l’instant, comme toujours.