Meta lance les Ray-Ban Display, ses lunettes intelligentes avec écran

Meta a profité de sa conférence Connect 2025 pour dévoiler les Ray-Ban Display, ses premières lunettes intelligentes intégrant un écran monoculaire dans le verre droit.

Vendues à partir du 30 septembre aux États-Unis au prix de 799 dollars, elles proposent un affichage de 600×600 pixels avec une luminosité maximale de 5 000 nits, assurant une lisibilité même en plein soleil. Elles sont équipées de verres photochromiques Transitions® et seront déclinées en deux coloris, noir et sable.

Neural Band

En parallèle, Meta lance la Neural Band, un bracelet utilisant l’électromyographie de surface (sEMG) pour capter les signaux musculaires du poignet.

Cet accessoire permet de naviguer dans les menus, zoomer, régler le volume ou encore décrocher un appel par de simples gestes. Son autonomie est estimée à 18 heures, contre 6 heures pour les lunettes, extensibles à environ 30 heures grâce à leur étui de charge.

Les Ray-Ban Display ambitionnent de réduire la dépendance au smartphone en intégrant des fonctions telles que la messagerie, les appels vidéo, la navigation piétonne, la traduction en temps réel, les sous-titres instantanés ou encore la prise de photos et vidéos. Leur commercialisation débutera exclusivement en boutiques physiques aux États-Unis, avant une expansion prévue début 2026 vers des marchés comme la France, le Royaume-Uni, le Canada et l’Italie.

Avec ces nouveaux produits, Meta affirme sa volonté d’imposer des interactions plus naturelles et discrètes. L’enjeu reste toutefois de convaincre les utilisateurs que ces innovations peuvent s’inscrire durablement dans leur quotidien.