iPhone 17 (SIM & eSIM) : les démontages confirment les capacités des batteries

La chaîne YouTube REWA Technology a partagé aujourd’hui une vidéo de démontage de l’iPhone 17 Pro, donnant un aperçu de l’intérieur du modèle avec tiroir SIM.

En attendant iFixit

Le site de réparation iFixit n’a pas encore publié son démontage complet des derniers iPhone, mais cette vidéo fournit déjà un premier aperçu intéressant.

On y découvre plusieurs changements internes :

  • des lentilles arrière plus grandes,
  • un nouveau système de refroidissement par chambre à vapeur pour une meilleure dissipation de la chaleur,
  • ainsi que la puce Apple N1 dédiée au Wi-Fi 7, au Bluetooth 6 et à Thread.

Capacités de batterie confirmées

Grâce à un croisement entre les vidéos de démontage et les étiquettes énergie publiées par Apple dans l’UE, les capacités des batteries des modèles SIM et eSIM uniquement ont pu être confirmées.

ModèleSIM CardeSIM uniquementAugmentation annuelle (eSIM)
iPhone 17À définir3 692 mAh+3,7 %
iPhone Air3 149 mAh
iPhone 17 Pro3 988 mAh4 252 mAh+18,7 %
iPhone 17 Pro Max4 823 mAh5 088 mAh+8,6 %

Batteries des iPhone 16 pour comparaison

ModèleSIM et eSIM
iPhone 163 561 mAh
iPhone 16 Plus4 674 mAh
iPhone 16 Pro3 582 mAh
iPhone 16 Pro Max4 685 mAh

Un espace désormais utilisé pour la batterie

Sur les iPhone 14 à iPhone 16, les modèles vendus aux États-Unis ne possédaient pas de tiroir SIM : Apple y plaçait simplement une pièce en plastique. Avec la série iPhone 17, les modèles eSIM uniquement utilisent cet espace supplémentaire pour agrandir la batterie.

Tous les iPhone 17 sont proposés en eSIM uniquement dans des marchés comme les États-Unis, le Canada, le Japon, le Mexique, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, et certains autres pays.

