iPhone 17 (SIM & eSIM) : les démontages confirment les capacités des batteries

La chaîne YouTube REWA Technology a partagé aujourd’hui une vidéo de démontage de l’iPhone 17 Pro, donnant un aperçu de l’intérieur du modèle avec tiroir SIM.

En attendant iFixit

Le site de réparation iFixit n’a pas encore publié son démontage complet des derniers iPhone, mais cette vidéo fournit déjà un premier aperçu intéressant.

On y découvre plusieurs changements internes :

des lentilles arrière plus grandes ,

, un nouveau système de refroidissement par chambre à vapeur pour une meilleure dissipation de la chaleur,

pour une meilleure dissipation de la chaleur, ainsi que la puce Apple N1 dédiée au Wi-Fi 7, au Bluetooth 6 et à Thread.

Capacités de batterie confirmées

Grâce à un croisement entre les vidéos de démontage et les étiquettes énergie publiées par Apple dans l’UE, les capacités des batteries des modèles SIM et eSIM uniquement ont pu être confirmées.

Modèle SIM Card eSIM uniquement Augmentation annuelle (eSIM) iPhone 17 À définir 3 692 mAh +3,7 % iPhone Air — 3 149 mAh — iPhone 17 Pro 3 988 mAh 4 252 mAh +18,7 % iPhone 17 Pro Max 4 823 mAh 5 088 mAh +8,6 %

Batteries des iPhone 16 pour comparaison

Modèle SIM et eSIM iPhone 16 3 561 mAh iPhone 16 Plus 4 674 mAh iPhone 16 Pro 3 582 mAh iPhone 16 Pro Max 4 685 mAh

Un espace désormais utilisé pour la batterie

Sur les iPhone 14 à iPhone 16, les modèles vendus aux États-Unis ne possédaient pas de tiroir SIM : Apple y plaçait simplement une pièce en plastique. Avec la série iPhone 17, les modèles eSIM uniquement utilisent cet espace supplémentaire pour agrandir la batterie.

Tous les iPhone 17 sont proposés en eSIM uniquement dans des marchés comme les États-Unis, le Canada, le Japon, le Mexique, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, et certains autres pays.