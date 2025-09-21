iPhone 17 Pro Max : son démontage révèle le modem 5G Snapdragon X80 de Qualcomm

Alors que l’iPhone Air est équipé du modem maison Apple C1X pour la connectivité cellulaire, tous les modèles d’iPhone 17 continuent d’utiliser des modems Qualcomm.

Le Snapdragon X80 confirmé dans l’iPhone 17 Pro Max

Une vidéo de démontage partagée sur la plateforme chinoise Bilibili (via Reddit) semble confirmer que l’iPhone 17 Pro Max intègre le modem Snapdragon X80 de Qualcomm. Ce même composant serait probablement présent dans l’iPhone 17 et l’iPhone 17 Pro.

Qualcomm précise que le Snapdragon X80 intègre un accélérateur IA capable d’optimiser intelligemment la vitesse des données cellulaires, la latence, la couverture et l’efficacité énergétique.

mmWave réservé aux États-Unis

Le modem Snapdragon X80 prend en charge la 5G mmWave, disponible uniquement sur les iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max vendus aux États-Unis. En revanche, le modem C1 de l’iPhone 16e et le modem C1X de l’iPhone Air sont limités à la 5G sub-6 GHz.

La mmWave utilise des fréquences très hautes qui offrent des vitesses ultra-rapides sur de courtes distances, idéales pour les zones urbaines denses. À l’inverse, la 5G sub-6 GHz est généralement plus lente mais sa portée est bien meilleure, notamment pour les zones rurales et périurbaines.

Apple prépare son propre modem C2

Les modèles d’iPhone 18 Pro devraient inaugurer le modem Apple C2, compatible mmWave, confirmant la volonté d’Apple de se détacher progressivement de Qualcomm.

Un modem déjà dépassé

Le Snapdragon X80 est pourtant déjà obsolète : Qualcomm a dévoilé depuis le Snapdragon X85, que son PDG Cristiano Amon annonce avec un « énorme écart de performance » par rapport aux iPhone.

Il reste maintenant à attendre des tests comparatifs de vitesse entre le Snapdragon X80 et le C1X pour mesurer concrètement les différences.