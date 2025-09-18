macOS Tahoe : 12 fonctionnalités à découvrir absolument

Apple a publié macOS Tahoe le 15 septembre, et la mise à jour est désormais disponible pour tous les Mac compatibles. Si vous ne l’avez pas encore installée, voici un aperçu des nouveautés qui pourraient vous convaincre de franchir le pas.

Liquid Glass : un design repensé

macOS Tahoe adopte un tout nouveau design inspiré du Liquid Glass d’iOS 26. Boutons, barres de navigation, widgets, Dock, menus et barres latérales affichent désormais une transparence plus marquée qui reflète l’arrière-plan et réfracte la lumière. Apple propose également de nouvelles icônes, teintées ou entièrement transparentes.

Un Centre de contrôle personnalisable

Vous pouvez réorganiser le Centre de contrôle, mettre en avant les fonctions que vous utilisez le plus et même créer plusieurs pages. Comme sur iOS, les apps tierces peuvent ajouter leurs propres contrôles.

Une barre de menus plus flexible

La barre de menus devient personnalisable : vous pouvez la réorganiser et y ajouter des contrôles du Centre de contrôle. Les Live Activities de l’iPhone apparaissent aussi dans la barre de menus grâce au mirroring.

Spotlight totalement réinventé

Spotlight remplace désormais Launchpad et change radicalement : il offre quatre sections principales pour accéder aux apps, aux fichiers, aux actions rapides et à l’historique du presse-papiers.

Historique du presse-papiers

Spotlight conserve ce que vous copiez/collez, avec un journal limité aux dernières 24 heures. Une façon simple de retrouver rapidement vos contenus.

Spotlight Actions

Avec Spotlight, vous pouvez effectuer directement des actions sans ouvrir d’app : envoyer des messages, créer des rappels ou événements, définir des minuteurs, lancer des raccourcis, et bien plus. Des phrases de raccourci personnalisées (comme CH pour ouvrir ChatGPT) permettent d’aller encore plus vite.

Des dossiers personnalisables

Vous pouvez attribuer une couleur et un emoji à vos dossiers pour mieux organiser vos fichiers et regrouper vos contenus de façon visuelle.

Widgets sur le bureau

Les widgets ne sont plus limités au Centre de notifications. Vous pouvez désormais les placer directement sur le bureau, qu’ils viennent d’apps Apple ou d’apps tierces.

Raccourcis plus puissants

L’app Raccourcis sur macOS permet de créer des automatisations avancées, déclenchées par l’heure, le niveau de batterie, une action dans une app, la connexion d’un accessoire ou l’activation d’un mode Concentration. Couplée au nouveau Spotlight, cette fonctionnalité devient redoutablement efficace.

L’app Téléphone arrive sur Mac

Apple intègre enfin l’app Téléphone au Mac. Vous pouvez passer et recevoir des appels, utiliser Hold Assist et Call Screening, à condition d’avoir un iPhone connecté avec Wi-Fi Assist activé.

L’app Journal débarque sur Mac

L’app Journal fait aussi son entrée. Comme sur iOS, elle permet d’écrire au quotidien, mais profite du clavier complet du Mac et offre la possibilité de créer plusieurs journaux.

Une nouvelle app Jeux

Apple ajoute une app Jeux qui rassemble vos titres du Mac App Store, d’Apple Arcade et de votre bibliothèque personnelle. Un Game Overlay permet d’ajuster les réglages sans quitter le jeu, de discuter avec vos amis et d’activer un mode basse consommation pour prolonger vos sessions sur batterie.