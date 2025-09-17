Orange lance un forfait 5G gratuit pour tester son réseau

Orange lance une offre inédite : un forfait mobile 5G gratuit, pensé pour permettre aux utilisateurs de tester son réseau sans frais. Pour en profiter, il suffit de télécharger l’application Orange Hello 5G sur iOS ou Android, puis de demander une eSIM. Après quelques informations à renseigner – sans besoin de carte bancaire – l’eSIM est activée et le réseau accessible immédiatement.

Le forfait comprend 20 Go d’Internet valables un mois, mais ne permet pas de passer des appels ni d’envoyer de SMS.

50 000 premiers inscrits

L’objectif est clair : offrir un aperçu de la qualité du réseau 5G Orange pour un usage data uniquement. L’offre est cependant réservée aux smartphones compatibles eSIM, ce qui couvre désormais la majorité des modèles récents.

Ce test est limité aux 50 000 premiers inscrits et prendra fin le 15 octobre 2025. Sans engagement, il permet de découvrir gratuitement la 5G d’Orange, avant éventuellement de basculer vers une offre payante. Pour séduire ces nouveaux testeurs, l’opérateur propose un code promo donnant accès au forfait Série Spéciale 120 Go 5G à 14,99 € par mois au lieu de 24,99 €. Une manière habile de transformer l’essai en abonnement durable.