La puce N1 des iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone Air présente une limite avec le Wi-Fi 7

Les nouveaux iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et iPhone Air embarquent la toute nouvelle puce N1 d’Apple, compatible Wi-Fi 7, Bluetooth 6 et Thread. Mais cette puce présente une contrainte sur le Wi-Fi 7.

Une bande passante limitée à 160 MHz

D’après des documents de la FCC consultés par MacRumors, la puce N1 des nouveaux iPhone prend en charge des canaux Wi-Fi 7 allant jusqu’à 160 MHz, soit la moitié du maximum de 320 MHz prévu par la norme.

Concrètement, cela signifie que ces iPhone ne peuvent pas atteindre les vitesses théoriques maximales du Wi-Fi 7. Toutefois, dans la pratique, les performances sont déjà limitées par les fournisseurs d’accès internet et d’autres facteurs. Pour la majorité des utilisateurs, cette limitation ne devrait donc pas poser problème.

Wi-Fi 7 : toujours très rapide

Malgré cette restriction, le Wi-Fi 7 reste une avancée majeure. Il permet de transmettre des données sur les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz simultanément, avec un routeur compatible. Résultat : des vitesses plus élevées, une latence réduite et une connectivité plus stable.

Les iPhone 16 (sauf l’iPhone 16e) prennent eux aussi en charge le Wi-Fi 7 limité à 160 MHz, mais via une puce Broadcom. Certains espéraient que la puce maison N1 d’Apple porte cette limite à 320 MHz, mais ce n’est pas le cas.

Des optimisations malgré tout

Apple précise que la puce N1 améliore les performances et la fiabilité de fonctions comme le Partage de connexion et AirDrop. Elle contribue également à optimiser l’efficacité énergétique des nouveaux iPhone, ce qui reste un avantage non négligeable.