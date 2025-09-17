iPhone 18 & 18 Pro : Dynamic Island plus petite, pas de Face ID sous l’écran ?

Les prochains iPhone 18, iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max devraient intégrer une Dynamic Island légèrement plus petite, mais ne disposeront pas de Face ID sous l’écran, selon le compte Weibo Instant Digital.

Une Dynamic Island plus compacte

Des rumeurs contradictoires circulaient déjà autour de l’iPhone 17 Pro, certains annonçant une Dynamic Island réduite, ce qui ne s’est finalement pas produit. Mais pour la série iPhone 18, cette hypothèse revient avec plus de crédibilité. Elle pourrait constituer une étape vers le fameux iPhone « tout en verre » attendu pour les 20 ans du smartphone.

Face ID sous l’écran encore repoussé

Le Face ID intégré sous l’écran est évoqué depuis l’iPhone 16 Pro, puis l’iPhone 17 Pro, et maintenant l’iPhone 18 Pro. Mais selon Instant Digital, cette fonctionnalité ne devrait pas arriver avant l’iPhone 19 Pro ou au-delà. Une rumeur qui se répète année après année.

Toujours d’après la même source, aucun iPhone 18 n’intégrera de caméra frontale sous l’écran. Tous conserveront une caméra visible, mais avec une Dynamic Island plus discrète.

Fiabilité des fuites

Avec environ 1,5 million d’abonnés sur Weibo, Instant Digital a déjà révélé par le passé des informations justes :

la présence d’un système de refroidissement par chambre à vapeur sur les iPhone 17 Pro,

le coloris jaune des iPhone 14 et iPhone 14 Plus,

ou encore le bracelet en titane maille milanaise de l’Apple Watch Ultra 2.

Cependant, leur historique n’est pas parfait : certaines rumeurs partagées concernant l’iPhone 17 ne se sont pas concrétisées.

Encore un an de rumeurs à venir

La sortie de l’iPhone 18 reste prévue dans un an. De nombreuses fuites et spéculations devraient encore apparaître d’ici là, laissant planer le suspense sur les vraies nouveautés de la prochaine génération.