Google (Alphabet) atteint 3 000 milliards de dollars de valorisation, rejoignant Apple, Nvidia et Microsoft

Alphabet, maison-mère de Google, vient de franchir le seuil symbolique des 3 000 milliards de dollars de valorisation boursière, rejoignant Apple, Microsoft et Nvidia dans ce cercle très fermé.

La hausse de plus de 4 % de son action marque un moment historique, vingt ans après son introduction en Bourse et dix ans après la création d’Alphabet.

Décision judiciaire clé

Ce record intervient dans la foulée d’une décision judiciaire clé. Le département de la Justice américain avait demandé le démantèlement de Chrome, accusant Google d’abuser d’un monopole sur la recherche et la publicité.

Mais le juge Amit Mehta a écarté cette option radicale, préférant des sanctions limitées. Ce verdict a rassuré Wall Street et déclenché une envolée des titres, saluée même par Donald Trump, qui a félicité l’entreprise.

Depuis le début de l’année 2025, l’action Alphabet progresse de plus de 30 %, contre 15 % pour le Nasdaq, preuve d’une confiance renforcée des investisseurs. Cette dynamique est portée par l’intelligence artificielle, véritable moteur de croissance. Malgré la concurrence de nouveaux acteurs comme OpenAI ou Perplexity, Google mise sur Gemini pour conforter son avance. Entre innovation et pressions réglementaires, Alphabet s’impose comme un pilier incontournable de la tech mondiale.