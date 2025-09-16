La batterie MagSafe pour iPhone Air peut recharger les AirPods, l’Apple Watch et plus

Bien que la batterie MagSafe pour l’iPhone Air ne soit pas compatible avec les autres modèles d’iPhone, son port USB-C permet de recharger certains petits accessoires.

Recharger des accessoires via USB-C

Comme l’a relevé Zac Hall de 9to5Mac, la page produit de la batterie MagSafe de l’iPhone Air précise : Recharge des accessoires plus petits via USB‑C.

Apple indique que le port USB-C des iPhone peut recharger un boîtier d’AirPods, une Apple Watch ou tout autre petit appareil compatible avec l’USB Power Delivery jusqu’à 4,5 W. Le port USB-C de la batterie MagSafe de l’iPhone Air fonctionnerait de la même manière.

Comment ça marche ?

Tant que la batterie MagSafe de l’iPhone Air dispose d’assez d’énergie, il suffit de connecter un câble USB-C de la batterie vers l’accessoire pour déclencher la recharge. Cela peut aller d’un boîtier d’AirPods à une Apple Watch, ou même à un petit accessoire alimenté en USB comme un mini-ventilateur.

Une nouveauté par rapport à l’ancien modèle

L’ancien pack batterie MagSafe d’Apple, équipé d’un port Lightning, ne permettait pas ce type de recharge d’accessoires. C’est donc une évolution notable pour les utilisateurs d’AirPods et d’Apple Watch.

Prix et disponibilité

La batterie MagSafe de l’iPhone Air est déjà disponible à l’achat en France, au prix de 115 euros.