Au-delà de l’iPhone 17 : Apple pourrait lancer 6 nouveaux produits en 2025

L’événement annuel de septembre d’Apple est désormais derrière nous, avec les iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 et Apple Watch SE 3 qui seront disponibles dès le vendredi 19 septembre.

Apple n’en a pas terminé pour cette année, puisque des rumeurs indiquent que la marque pourrait dévoiler jusqu’à six autres produits d’ici la fin 2025.

Les produits attendus pour octobre

Apple TV : équipée d’une puce A17 Pro plus rapide, compatible avec la nouvelle version de Siri propulsée par Apple Intelligence, ainsi qu’une puce Wi-Fi conçue par Apple, prenant en charge le Wi-Fi 6E ou Wi-Fi 7. Une caméra FaceTime intégrée est évoquée pour un futur modèle, mais il n’est pas certain qu’elle arrive dès la prochaine génération.

HomePod mini : doté d’une puce S9 ou plus récente, supportant la nouvelle version de Siri avec Apple Intelligence, et intégrant une puce Wi-Fi Apple avec Wi-Fi 6E ou Wi-Fi 7. Le son serait amélioré, accompagné d’une puce Ultra Wideband de deuxième génération et de nouvelles options de couleurs, comme le rouge.

AirTag : suivi des objets jusqu’à 3 fois plus longue portée que l’AirTag actuel, un haut-parleur mieux protégé contre le sabotage, et des alertes very low pour prévenir d’une batterie presque vide.

iPad Pro : équipé de la puce M5 et de deux caméras frontales, permettant photos et appels vidéo aussi bien en mode portrait qu’en mode paysage.

Vision Pro : intégrant une puce M4 ou M5 plus rapide, un nouveau bandeau pour améliorer le confort, et peut-être une version en Space Black.

Studio Display 2 : attendu avec un rétroéclairage mini-LED, prévu pour fin 2025 ou début 2026.

Quid des Mac M5 ?

Selon plusieurs rapports, les MacBook Pro équipés des puces M5 ne devraient pas voir le jour avant début 2026. Il reste incertain qu’Apple propose cette année d’autres Mac M5, comme un iMac ou un Mac mini. Si ces Mac sont reportés à l’an prochain, l’arrivée du nouveau Studio Display pourrait également être décalée à 2026.

Un nouvel événement Apple ?

On ignore encore si Apple organisera un autre événement en 2025, ou si ces nouveautés seront simplement annoncées via des communiqués de presse publiés sur le site Apple Newsroom.