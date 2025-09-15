YouTube force le doublage automatique par IA des vidéos

YouTube vient d’officialiser le lancement de son outil de doublage automatique par intelligence artificielle, après deux ans de tests auprès d’un petit groupe de créateurs triés sur le volet comme MrBeast, Mark Rober ou Jamie Oliver.

Alimentée par l’IA Gemini de Google, cette technologie permet de générer en quelques instants plusieurs pistes audio dans différentes langues, avec une restitution du ton et des émotions proches de celles du créateur d’origine. L’objectif est clair : rendre les vidéos accessibles à une audience mondiale sans passer par des services de doublage externes.

Résultats impressionnants

Les premiers résultats sont impressionnants selon YouTube : en moyenne, plus d’un quart du temps de visionnage des vidéos doublées proviendrait désormais de spectateurs ne regardant pas dans la langue principale. La chaîne de Jamie Oliver, par exemple, aurait triplé son nombre de vues grâce à cette option multilingue.

Pour l’utilisateur, l’accès est simple. Il suffit de cliquer sur l’icône d’engrenage du lecteur, puis sur « Piste audio », afin de choisir la langue souhaitée.

Depuis juin, YouTube expérimente également des vignettes multilingues, qui adaptent automatiquement les titres et aperçus des vidéos à la langue de l’internaute, renforçant ainsi leur attractivité auprès d’un public international.

Mais tout n’est pas rose : sur les réseaux sociaux et forums spécialisés, de nombreuses critiques émergent. Si la performance technique est saluée, plusieurs internautes dénoncent une qualité parfois inégale et surtout le caractère intrusif de la fonctionnalité. Actuellement, il n’existe aucun réglage permettant de désactiver de manière permanente le doublage automatique par IA.