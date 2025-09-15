iOS 26 & iPadOS 26 disponibles, avec le nouveau design Liquid Glass

Apple a publié aujourd’hui iOS 26 et iPadOS 26, les dernières mises à jour des systèmes d’exploitation conçues pour l’iPhone et l’iPad. ‌iOS 26‌ et ‌iPadOS 26‌ sont disponibles gratuitement sur tous les appareils compatibles. Vous pouvez télécharger le nouveau logiciel d’Apple en mode OTA via Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Le déploiement peut prendre quelques minutes en raison de la forte demande le jour du lancement.

iOS 26 est compatible avec l’‌iPhone‌ 11 et les modèles ultérieurs, ainsi qu’avec l’‌iPhone SE‌ de 2e génération. Pour les ‌iPhone XR‌, XS et XS Max, iOS 18 restera la dernière version disponible. Du côté de l’iPad, iPadOS 26 fonctionne sur tous les modèles compatibles avec iPadOS 18, sauf l’iPad de 7e génération. Apple a également publié iOS/iPadOS 18.7, 16.7.12 et 15.8.5 pour les appareils ne pouvant pas évoluer vers iOS 26.

Un nouveau langage visuel : Liquid Glass

Les nouvelles mises à jour introduisent Liquid Glass, un langage de design qui donne aux icônes, boutons, menus et autres éléments d’interface un aspect translucide et semblable au verre. Cette interface est pensée pour se comporter comme du verre réel : elle reflète dynamiquement la lumière et laisse apparaître des éléments de l’arrière-plan.

Safari, Photos et l’appareil photo profitent d’une navigation simplifiée. Plusieurs apps intègrent de nouvelles fonctions liées à Apple Intelligence. Messages, FaceTime et Téléphone prennent désormais en charge la traduction en direct. Dans Messages, on retrouve aussi des fonds personnalisés et de nouvelles fonctions pour les discussions de groupe. L’app Téléphone peut filtrer vos appels et patienter à votre place lorsqu’une mise en attente est nécessaire.

Des nouveautés boostées par Apple Intelligence

La fonctionnalité Visual Intelligence peut analyser ce qui s’affiche à l’écran et répondre aux questions à ce sujet. Genmoji et Image Playground gagnent de nouvelles possibilités de personnalisation. Le Portefeuille devient plus intelligent, capable de suivre toutes vos commandes. De son côté, Apple Music introduit AutoMix, une fonction de transition automatique entre les morceaux.

L’iPad se rapproche encore plus du Mac

Sur l’iPad, Apple a entièrement repensé le multitâche et la gestion des fenêtres pour offrir une expérience plus proche du Mac. Les apps peuvent être placées librement, disposent de barres de menus et tirent parti d’un nouveau système de fenêtrage. L’application Téléphone arrive sur iPad, tout comme une nouvelle application Apple Games, et l’appareil profite de la quasi-totalité des nouveautés d’iOS 26.

Points forts de la mise à jour

: animations immersives pour la musique, fonds d’écran spatiaux en 3D, icônes personnalisables et affichage adaptatif de l’heure sur l’écran verrouillé. Visual Intelligence : possibilité d’obtenir des informations ou résultats de recherche à partir du contenu affiché à l’écran, avec une intégration directe de Google et ChatGPT.

: disponible dans Messages, FaceTime, Téléphone et même avec les AirPods. Messages : fonds personnalisés, sondages, indicateurs de saisie en groupe et meilleure gestion des expéditeurs inconnus.

: filtrage d’appels, mise en attente assistée et nouvelles options d’organisation des appels. CarPlay : nouveau design Liquid Glass, widgets empilés et meilleure gestion des appels et activités en direct.

: traduction et prononciation des paroles, nouvelles options de lecture continue avec AutoMix. Santé et bien-être : suivi de la tension artérielle, nouveaux outils d’entraînement et gestion intelligente de la batterie.

Nouveautés propres à iPadOS 26

Fenêtrage : redimensionnement fluide des fenêtres, organisation en tuiles, aperçu de toutes les apps ouvertes avec Exposé et intégration de barres de menus.

: redimensionnement fluide des fenêtres, organisation en tuiles, aperçu de toutes les apps ouvertes avec Exposé et intégration de barres de menus. Fichiers : colonnes redimensionnables, dossiers repliables et choix de l’application par défaut pour ouvrir un fichier.

: colonnes redimensionnables, dossiers repliables et choix de l’application par défaut pour ouvrir un fichier. Nouvelles apps : Preview pour l’édition de PDF avec Apple Pencil, Journal pour la prise de notes multimédia et Apple Games comme hub central pour le gaming.

: Preview pour l’édition de PDF avec Apple Pencil, Journal pour la prise de notes multimédia et Apple Games comme hub central pour le gaming. Audio et vidéo : enregistrement local haute qualité pendant les appels et sélection du micro depuis le Centre de contrôle.