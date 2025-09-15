AirPods : la traduction en direct bloquée pour les européens avec un compte Apple dans l’UE

La nouvelle fonctionnalité Live Translation des AirPods sera inaccessible à des millions d’utilisateurs européens dès son lancement cette semaine, les strictes réglementations de l’UE semblant freiner son déploiement.

Apple indique sur sa page de disponibilité des fonctionnalités que “Apple Intelligence: Live Translation with AirPods” ne sera pas disponible si l’utilisateur est physiquement situé dans l’UE et que son compte Apple est enregistré dans l’UE. Apple n’explique pas la raison de cette restriction, mais les pressions légales et réglementaires apparaissent comme les causes les plus plausibles.

Des règles européennes contraignantes

En particulier, l’Artificial Intelligence Act et le Règlement général sur la protection des données (RGPD) imposent des exigences strictes concernant la manière dont les services de reconnaissance vocale et de traduction peuvent être proposés. Les régulateurs souhaitent probablement examiner le fonctionnement de Live Translation et ses impacts sur la confidentialité, le consentement, la circulation des données et les droits des utilisateurs.

Apple cherche également à s’assurer que son système est totalement conforme à ces règles avant d’activer la fonctionnalité pour les comptes européens.

Compatibilité avec plusieurs modèles d’AirPods

Présentée lors de l’annonce des AirPods Pro 3, la fonctionnalité sera aussi disponible sur les AirPods 4 avec réduction active du bruit ainsi que sur les AirPods Pro 2.

Une communication mains libres améliorée

Live Translation permet une communication mains libres en laissant l’utilisateur parler naturellement tout en portant ses AirPods. Pour les conversations avec des personnes n’utilisant pas d’AirPods, l’iPhone peut afficher en direct les transcriptions horizontalement, avec les traductions dans la langue préférée de l’interlocuteur.

La fonctionnalité devient encore plus efficace lorsque les deux participants portent des AirPods compatibles. La réduction active du bruit baisse automatiquement le volume de la voix de l’autre personne, ce qui aide à se concentrer sur l’audio traduit tout en gardant un échange fluide.

Conditions d’utilisation et langues disponibles

La traduction en direct nécessite des AirPods mis à jour avec le dernier firmware, associés à un iPhone équipé d’Apple Intelligence et fonctionnant sous iOS 26 ou version ultérieure. Les modèles pris en charge sont l’iPhone 15 Pro et les générations suivantes.

Apple teste actuellement le firmware en parallèle des bêtas d’iOS 26 et devrait le publier le 15 septembre, date de sortie officielle d’iOS 26.

La fonctionnalité prend en charge la traduction en temps réel entre l’anglais (Royaume-Uni et États-Unis), le français, l’allemand, le portugais (Brésil) et l’espagnol. L’italien, le japonais, le coréen et le chinois simplifié seront ajoutés plus tard cette année.

On ignore encore quand la restriction liée aux comptes Apple de l’UE sera levée.