Air France propose désormais le Wi-Fi gratuit avec Starlink dans ses avions

Air France a officiellement lancé son Wi-Fi gratuit à bord, fruit d’un partenariat avec Starlink, un an après l’annonce de l’offre. La compagnie équipe progressivement sa flotte avec une connexion très haut débit, offrant aux passagers une expérience stable et rapide.

À ce jour, quatre appareils sont déjà équipés — deux Embraer 190 et deux Airbus A220 — et un A350 rejoindra cette liste cette semaine, marquant l’arrivée du Wi-Fi gratuit sur les vols long-courriers.

Le service permet aux passagers de rester connectés avec leurs proches, de suivre l’actualité, de regarder des films et séries en streaming ou même de jouer à des jeux en ligne, depuis smartphones, tablettes ou ordinateurs portables, avec la possibilité d’utiliser plusieurs appareils simultanément.

30% de sa flotte d’ici fin 2025

L’accès se fait via le compte Flying Blue, le programme de fidélité d’Air France-KLM ; ceux qui n’en possèdent pas peuvent en créer un gratuitement à bord.

Air France prévoit d’équiper 30 % de sa flotte d’ici fin 2025, et la totalité de ses appareils d’ici fin 2026, incluant pour la première fois la flotte régionale. Pour les avions non encore équipés de Starlink, un pass « message » gratuit est disponible pour les membres Flying Blue, tandis que le streaming et la navigation restent payants. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de montée en gamme de la compagnie.

Le Wi-Fi par Starlink se déploie également chez d’autres compagnies aériennes, telles que United Airlines, Hawaiian et Qatar Airways, tandis qu’Amazon, via Project Kuiper, équipera les appareils de JetBlue à partir de 2027.