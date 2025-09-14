iPhone 17 : six heures d’autonomie supplémentaires par rapport aux iPhone 16

Les modèles d’iPhone 17 offrent une autonomie bien supérieure à celle des iPhone 16, à l’exception de l’iPhone Air qui n’a pas d’équivalent dans la génération précédente. La plupart des modèles affichent un gain d’environ 6 heures supplémentaires, avec l’iPhone 17 en tête des améliorations.

Comparaison d’autonomie iPhone 17 vs iPhone 16

iPhone 17 : 30 h lecture vidéo, 27 h streaming vidéo

: 30 h lecture vidéo, 27 h streaming vidéo iPhone Air : 27 h lecture vidéo, 22 h streaming vidéo

: 27 h lecture vidéo, 22 h streaming vidéo iPhone 17 Pro : 33 h lecture vidéo, 30 h streaming vidéo

: 33 h lecture vidéo, 30 h streaming vidéo iPhone 17 Pro Max : 39 h lecture vidéo, 35 h streaming vidéo

: 39 h lecture vidéo, 35 h streaming vidéo iPhone 16 : 22 h lecture vidéo, 18 h streaming vidéo, 80 h audio

: 22 h lecture vidéo, 18 h streaming vidéo, 80 h audio iPhone 16 Plus : 27 h lecture vidéo, 24 h streaming vidéo

: 27 h lecture vidéo, 24 h streaming vidéo iPhone 16 Pro : 27 h lecture vidéo, 22 h streaming vidéo

: 27 h lecture vidéo, 22 h streaming vidéo iPhone 16 Pro Max : 33 h lecture vidéo, 29 h streaming vidéo

Des gains impressionnants pour l’iPhone 17

L’iPhone 17 dure huit heures de plus que l’iPhone 16 en lecture vidéo et neuf heures de plus en streaming vidéo. Ces améliorations s’expliquent notamment par l’efficacité énergétique des nouvelles puces et une meilleure gestion de la batterie.

Recharge rapide toujours au rendez-vous

Comme les modèles précédents, les iPhone 17 prennent en charge la recharge rapide et peuvent atteindre 50 % de batterie en seulement 30 minutes avec un adaptateur compatible.