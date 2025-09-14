iPhone 17 Pro & iPhone Air : les benchmarks révèlent la puissance de la puce A19 Pro

Les premiers résultats de benchmark de la puce A19 Pro équipant les iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et iPhone Air sont apparus aujourd’hui dans la base de données Geekbench 6.

Des gains notables en performance CPU

Selon ces premiers résultats — encore non confirmés — la puce A19 Pro délivrerait 13 à 15 % de performances CPU multi-cœurs en plus par rapport à la puce A18 Pro des iPhone 16 Pro.

Des améliorations significatives côté GPU

C’est du côté graphique que l’écart est le plus marqué. Toujours selon Geekbench 6, la variante 6 cœurs GPU présente dans les iPhone 17 Pro serait jusqu’à 40 % plus rapide que la puce graphique de l’A18 Pro.

L’iPhone Air, quant à lui, dispose d’une version réduite à 5 cœurs GPU, qui affiche environ 15 % de performances supplémentaires face au GPU 6 cœurs de l’A18 Pro.

Les promesses d’Apple

Dans son communiqué de presse, Apple affirme que l’A19 Pro permet jusqu’à 40 % de meilleures performances soutenues grâce à la chambre à vapeur intégrée, idéale pour le jeu, le montage vidéo ou l’exécution de modèles d’IA locaux. Apple décrit également le CPU 6 cœurs comme « le plus rapide jamais vu dans un smartphone ».

Comparaisons plus réalistes

Sur la page produit de l’iPhone 17 Pro, Apple nuance en indiquant que l’A19 Pro offre jusqu’à 20 % de performances CPU supplémentaires par rapport à l’A17 Pro des iPhone 15 Pro. Cela suggère que les gains réels par rapport à l’A18 Pro se situent bien dans la fourchette 13-15 % observée par Geekbench.

Benchmarks vs usage réel

Comme toujours, il convient de rappeler que les résultats de benchmark ne reflètent pas toujours parfaitement les performances en conditions réelles, même s’ils donnent un bon aperçu de l’évolution génération après génération.