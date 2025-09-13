L’iPhone Air adopte le modem C1X 5G plus rapide et plus économe, mais sans mmWave

Avant le lancement de l’iPhone Air, les rumeurs évoquaient l’intégration du modem C1, déjà présent sur l’iPhone 16e. Finalement, Apple a choisi une évolution avec un nouveau modem C1X, encore plus performant.

Un modem plus rapide et économe en énergie

Apple affirme que le modem C1X est jusqu’à deux fois plus rapide que le C1, tout en utilisant les mêmes technologies cellulaires. Il serait même plus rapide que le modem Qualcomm de l’iPhone 16 Pro, tout en consommant 30 % d’énergie en moins. Selon Apple, il s’agit du modem le plus économe en énergie jamais intégré à un iPhone.

Une limite : pas de support du mmWave

Le modem C1X reste limité aux bandes 5G sub-6GHz, contrairement au modem Qualcomm des iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, qui gère à la fois le sub-6GHz et le mmWave.

Le sub-6GHz est la version de la 5G la plus répandue, disponible dans la plupart des régions.

est la version de la 5G la plus répandue, disponible dans la plupart des régions. Le mmWave, plus rapide mais au déploiement limité, est généralement réservé aux grandes villes et zones urbaines.

Une autonomie améliorée malgré la finesse

L’iPhone Air, malgré son format ultra-fin, offre une meilleure autonomie que l’iPhone 16 et même que l’iPhone 16e équipé du modem C1. Il peut atteindre jusqu’à 27 heures de lecture vidéo, contre 26 heures pour l’iPhone 16e.