iPhone Air : quelle batterie dans l’iPhone le plus fin jamais créé ?

Apple a présenté l’iPhone Air, le plus fin et le plus léger des iPhone à ce jour. Avec un châssis de seulement 5,6 mm d’épaisseur, l’iPhone Air dispose de moins d’espace interne que les autres modèles pour intégrer une batterie.

Une autonomie plus faible que les autres modèles

Selon Apple, l’iPhone Air offre jusqu’à 27 heures de lecture vidéo et 22 heures en streaming vidéo. Cela en fait le modèle avec la plus faible autonomie de la gamme iPhone 17.

Des rumeurs suggéraient que l’iPhone Air pourrait souffrir d’une autonomie réduite, mais Apple compense cette limite grâce à une technologie de batterie à haute densité.

Une capacité de batterie réduite

Les informations publiées sur le site européen d’Apple confirment que l’iPhone Air embarque une batterie de 3 149 mAh, comparable à celle de l’iPhone 13 (3 227 mAh).

En comparaison :

iPhone 17 : 3 692 mAh

iPhone 17 Pro : 4 252 mAh

iPhone 17 Pro Max : 5 088 mAh

Des solutions pour prolonger l’autonomie

Pour compenser, Apple a introduit un pack batterie MagSafe spécialement conçu pour l’iPhone Air. De plus, iOS 26 intègre un mode d’alimentation adaptatif capable d’optimiser l’autonomie lorsque l’usage de l’iPhone dépasse les habitudes quotidiennes.