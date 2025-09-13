iPhone 17 : une recharge USB-C plus rapide avec le nouveau chargeur dynamique d’Apple

Les iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max peuvent désormais être rechargés jusqu’à 50 % en environ 20 minutes avec un adaptateur secteur USB-C compatible, selon le site d’Apple.

Une recharge plus rapide que sur les iPhone 16

Cela signifie que les iPhone 17 bénéficient d’une recharge USB-C plus rapide que les iPhone 16, qui atteignaient 50 % en environ 30 minutes avec un adaptateur compatible.

En revanche, l’iPhone Air ultra-fin conserve des vitesses de recharge similaires à celles de la série iPhone 16.

Le nouveau chargeur Apple “Dynamic Power”

Parmi les accessoires compatibles, on retrouve le adaptateur d’alimentation dynamique 40 W à 60 W. Proposé à 39 $ aux États-Unis, il est déjà disponible à la commande.

Comme son nom l’indique, le “Dynamic Power Adapter” peut délivrer jusqu’à 60 W de puissance de manière dynamique, tout en conservant un format compact. Toutefois, à cause des limites thermiques de sa conception, il n’atteint ce pic de puissance que sur de courtes périodes. Un chargeur plus grand de 60 W ou plus n’a pas cette restriction.

Compatibilité et précommandes

Il n’est pas nécessaire d’utiliser exclusivement ce nouveau chargeur Apple pour profiter de la recharge accélérée : la plupart des chargeurs à haute puissance débloqueront également cette capacité.

Apple rappelle également que les câbles USB-C sont vendus séparément.

Les iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max pourront être précommandés dès ce vendredi à 5 h (heure du Pacifique), avant une sortie officielle prévue le vendredi 19 septembre.