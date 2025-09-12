iPhone 17, Air & 17 Pro : voici la quantité de RAM de chaque modèle

Apple ne communique pas officiellement sur la mémoire RAM de ses iPhone, mais MacRumors a confirmé ces informations dans la dernière version de l’outil développeur Xcode 26.
La RAM des nouveaux iPhone 17
Voici la répartition de la RAM selon les modèles :
- iPhone 17 : 8 Go
- iPhone Air : 12 Go
- iPhone 17 Pro : 12 Go
- iPhone 17 Pro Max : 12 Go
Cette confirmation valide les rumeurs qui circulaient déjà à propos de la mémoire des nouveaux modèles.
Une nette progression par rapport aux iPhone 16
En comparaison, la gamme iPhone 16 était limitée à 8 Go de RAM sur l’ensemble des modèles :
- iPhone 16 : 8 Go
- iPhone 16 Plus : 8 Go
- iPhone 16 Pro : 8 Go
- iPhone 16 Pro Max : 8 Go
Ainsi, tous les nouveaux modèles bénéficient d’une augmentation de RAM, sauf l’iPhone 17 standard qui reste à 8 Go.
Précommandes et disponibilité
Tous les nouveaux iPhone 17 seront disponibles en précommande à partir du vendredi 12 septembre à 5h (heure du Pacifique) dans de nombreux pays, avec un lancement officiel prévu le vendredi 19 septembre.
