L’iPhone 17 Pro abandonne le titane : voici pourquoi

L’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max troquent le cadre en titane introduit il y a deux ans pour un nouveau design en aluminium. Voici les raisons derrière ce changement.

Un choix technique lié à la dissipation thermique

Le titane, apparu pour la première fois avec l’iPhone 15 Pro en 2023, avait été présenté comme un argument marketing phare, grâce à sa rigidité et sa durabilité. Mais il a aussi été associé à des problèmes de surchauffe.

L’aluminium, plus léger, offre une bien meilleure conductivité thermique, ce qui permet une dissipation de la chaleur plus efficace. Ce choix s’inscrit dans la stratégie d’Apple d’optimiser la gestion thermique, notamment avec l’arrivée de la puce A19 Pro et d’un système de refroidissement à chambre à vapeur.

Une production plus simple et plus durable

La fabrication du titane est plus complexe et plus coûteuse : usinage spécialisé, vitesse de production réduite et taux de rebut élevé. À l’inverse, l’aluminium est plus facile à produire à grande échelle et nettement moins cher.

Sur le plan environnemental, l’aluminium a également un impact carbone inférieur, surtout grâce aux partenariats d’Apple autour de la fusion à faible émission. De plus, l’aluminium se recycle beaucoup plus efficacement que le titane, en ligne avec la stratégie écologique de la marque.

Plus de liberté sur les couleurs

L’utilisation de l’aluminium permet aussi de proposer de nouvelles finitions. L’iPhone 17 Pro arrive ainsi en bleu foncé et en orange vif, des coloris difficiles à obtenir avec le titane en raison de ses limites d’anodisation.

Le titane réservé à l’iPhone Air

Le titane ne disparaît pas totalement. Apple le conserve pour l’iPhone Air, le nouveau modèle ultra-fin de 5,6 mm d’épaisseur. Ici, le titane reste nécessaire pour assurer la rigidité structurelle tout en maintenant une finesse record.