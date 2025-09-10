La Traduction en direct arrive sur les AirPods 4 et AirPods Pro 2

La fonction Traduction en direct, présentée lors de l’annonce des AirPods Pro 3, sera bientôt disponible sur les AirPods 4 avec réduction active du bruit et les AirPods Pro 2.

Compatibilité et mise à jour logicielle

Pour profiter de cette nouveauté, les AirPods devront être mis à jour avec le dernier firmware et couplés à un iPhone compatible Apple Intelligence sous iOS 26 ou plus récent.

Cela concerne les modèles iPhone 15 Pro et ultérieurs.

Apple a déjà testé cette mise à jour en bêta parallèlement aux bêtas d’iOS 26, et la sortie du firmware est attendue pour le 15 septembre, jour du lancement officiel d’iOS 26.

Une communication mains libres simplifiée

La traduction en direct permet aux utilisateurs de parler naturellement en portant leurs AirPods, avec une traduction instantanée.

Si l’interlocuteur n’a pas d’AirPods, l’iPhone affiche en temps réel une transcription accompagnée de la traduction dans la langue choisie.

Lorsque les deux participants portent des AirPods compatibles, l’expérience est encore plus fluide : la réduction active du bruit baisse automatiquement le volume de l’autre intervenant, mettant en avant l’audio traduit tout en gardant une interaction naturelle.

Langues prises en charge

La fonction est disponible en anglais (UK et US), français, allemand, portugais (Brésil) et espagnol.

Apple prévoit d’ajouter le italien, le japonais, le coréen et le chinois simplifié d’ici la fin de l’année.

Les AirPods Pro 3 sont déjà disponibles en précommande à 249 euros et sortiront le vendredi 19 septembre.