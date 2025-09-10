Apple Watch Ultra 3 : écran plus grand, 5G, connectivité satellite et plus encore

Apple a dévoilé hier l’Apple Watch Ultra 3, qui introduit la connectivité satellite, la 5G cellulaire et le plus grand écran jamais intégré à une Apple Watch. La nouvelle montre démarre à 899 euros, avec des précommandes ouvertes dès aujourd’hui et une sortie prévue le vendredi 19 septembre.

Un écran plus grand et plus fluide

L’Apple Watch Ultra 3 adopte la technologie LTPO3 et un OLED grand angle, réduisant les bordures de 24 % tout en conservant la même taille de boîtier.

L’écran met désormais à jour la trotteuse chaque seconde en mode always-on, contre une fois par minute auparavant. Plus de 20 cadrans, dont Chronomètre et Minuteur, exploitent ce taux de rafraîchissement plus rapide.

Une autonomie prolongée

L’autonomie a été largement améliorée :

42 heures en usage normal ,

, 72 heures en mode économie d’énergie ,

, 20 heures d’entraînement GPS continu avec suivi cardiaque ,

, et 12 heures d’utilisation après seulement 15 minutes de recharge.

Connectivité satellite et sécurité renforcée

La grande nouveauté est la connexion satellite. Les utilisateurs peuvent envoyer des SMS aux services d’urgence, partager leur localisation et contacter leurs proches sans réseau cellulaire ni Wi-Fi.

En cas d’accident ou de chute détectée, la montre contacte automatiquement les secours, même hors couverture.

Il est aussi possible d’envoyer des messages classiques, des emojis et des Tapbacks aux contacts récents. Apple indique avoir doublé la puissance de l’antenne pour atteindre les satellites en orbite à 800 miles, filant à 24 000 km/h.

La fonction Localiser via satellite envoie la position toutes les 15 minutes aux contacts choisis. Tous ces services sont gratuits pendant deux ans.

Santé : détection de l’hypertension et suivi du sommeil

L’Apple Watch Ultra 3 intègre un algorithme capable de détecter des signes d’hypertension chronique en analysant la réponse des vaisseaux sanguins aux battements cardiaques sur 30 jours.

Développée à partir de données de plus de 100 000 participants et validée cliniquement sur 2 000 personnes, cette fonctionnalité pourrait identifier plus d’un million de cas non diagnostiqués dès la première année.

Le Sleep Score évalue la qualité du sommeil à partir de la durée, de la régularité, du nombre de réveils et du temps passé dans chaque phase.

Nouvelles fonctions sportives

Grâce à Apple Intelligence, la fonction Workout Buddy fournit une motivation vocale personnalisée pendant l’entraînement, basée sur la fréquence cardiaque, l’allure, la distance et l’historique des séances.

L’app Exercice a été repensée avec des vues personnalisables, la création d’entraînements sur mesure, les modes Pacer et Race Route, et la possibilité de lancer automatiquement musique ou podcasts selon l’activité choisie.

Un design robuste et de nouveaux bracelets

L’Ultra 3 conserve sa résistance à l’eau jusqu’à 100 mètres, son GPS ultra-précis et son boîtier en titane naturel ou noir.

De nouveaux bracelets arrivent :

Boucle Trail avec fil réfléchissant,

avec fil réfléchissant, nouveaux coloris pour le Bracelet Océan et la Boucle Alpine ,

et la , et dans la collection Hermès, deux nouvelles couleurs En Mer ainsi qu’un bracelet Scub’H Diving en caoutchouc avec boucle en titane.

Prix et disponibilité

L’Apple Watch Ultra 3 est disponible en précommande depuis hier soir dans plus de 50 pays, dont l’Australie, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Inde, le Japon, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et les États-Unis. Elle sera en magasin le vendredi 19 septembre.