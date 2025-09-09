Un Vision Air plus léger et moins cher prévu pour 2027

Apple prévoit de lancer en 2027 une version plus légère et plus abordable du Vision Pro, selon l’analyste Ming-Chi Kuo.

Un poids réduit de plus de 40 %

Ce nouveau modèle, baptisé Vision Air, serait plus de 40 % plus léger que l’actuel Vision Pro. Ce dernier pèse environ 1,375 livre, ce qui signifie qu’une version allégée passerait sous la barre de la livre, améliorant nettement le confort d’utilisation.

Un prix réduit de moitié

Kuo affirme aussi que le Vision Air serait plus de 50 % moins cher, ce qui le rendrait bien plus attractif pour le grand public. Le Vision Pro est actuellement vendu 3 499 $ ; une version à moitié prix tournerait autour de 1 750 $. Cela reste plus cher qu’un iPhone, mais se rapproche du tarif d’un Mac haut de gamme ou du futur iPhone pliable.

Un design plus fin et renforcé

Les précédentes rumeurs sur le Vision Air évoquent une structure interne en titane pour réduire le poids, un design plus fin et un nouvel emplacement pour la batterie.

Des ventes potentiellement en hausse

Selon Kuo, Apple pourrait écouler un million d’unités du Vision Air en 2027, contre environ 400 000 Vision Pro actuellement.