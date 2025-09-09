L’Apple Watch Ultra 3 devrait bénéficier de ces 3 améliorations d’écran

Apple présentera aujourd’hui la troisième génération de l’Apple Watch Ultra avec un écran plus grand, selon Mark Gurman de Bloomberg. Le journaliste n’a pas précisé la taille exacte, mais MacRumors a découvert de nouveaux chiffres dans une bêta d’iOS 26.

Une résolution plus élevée

Une image destinée à la nouvelle montre révèle une définition de 422 × 514 pixels, contre 410 × 502 pour l’Ultra 2. Cette résolution plus élevée suggère qu’Apple aurait réduit la largeur des bordures pour agrandir la surface d’affichage sans modifier les dimensions du boîtier. L’Ultra 3 deviendrait ainsi l’Apple Watch avec l’écran le plus grand jamais conçu, améliorant la lisibilité et exploitant au mieux sa façade robuste.

Un écran LTPO3 OLED always-on Retina

L’Ultra 3 devrait également adopter le même type d’écran que la Series 10, à savoir un LPTO3 OLED always-on Retina. Plus avancé que le LTPO2 de l’Ultra 2, il permet notamment un rafraîchissement plus rapide en mode toujours allumé, rendant possible l’affichage d’une trotteuse animée en continu.

Un OLED grand angle plus lumineux

Enfin, comme la Series 10, l’Ultra 3 devrait bénéficier d’un OLED grand angle, offrant jusqu’à 40 % de luminosité supplémentaire hors axe par rapport à l’écran de l’Ultra 2. Une évolution qui améliorerait la visibilité dans toutes les conditions.

D’autres nouveautés attendues

Outre l’écran, l’Apple Watch Ultra 3 pourrait intégrer la messagerie satellite et la connectivité 5G.

Après l’ajout d’un boîtier en titane noir sur l’Ultra 2 en 2023, aucun changement matériel majeur n’avait été introduit. Apple devrait lever le voile sur l’Ultra 3 aujourd’hui lors de son événement “Awe dropping”, aux côtés des iPhone 17, de la Series 11 et des AirPods Pro 3.