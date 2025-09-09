iPhone 17 Pro Max : jusqu’à six coloris révélés dans une fuite de dernière minute

Nous sommes à moins d’une heure de l’événement Apple, où devraient être dévoilés la gamme iPhone 17, de nouveaux modèles d’Apple Watch, les AirPods Pro 3, et peut-être d’autres annonces.

Jusqu’à six coloris possibles

À la dernière minute, le compte Ice Universe sur Weibo a révélé jusqu’à six options de couleurs pour l’iPhone 17 Pro Max, et probablement aussi pour l’iPhone 17 Pro.

Les coloris évoqués seraient : noir, argent, gris, or, bleu et orange. Comme toujours, Apple devrait utiliser des noms marketing spécifiques pour ces finitions, tels que Starlight ou d’autres appellations déjà connues.

Une fuite encore incertaine

La plupart de ces coloris avaient déjà été évoqués dans de précédentes rumeurs. On ne sait pas encore si les composants d’appareil photo arrière visibles sur l’image partagée sont authentiques ou de simples copies, mais il est plus probable qu’il s’agisse de répliques.

Il ne reste désormais que quelques minutes avant qu’Apple ne dévoile officiellement la série iPhone 17.