iPhone 17 Pro : les améliorations attendues au niveau des caméras

Apple s’apprête à dévoiler la nouvelle gamme iPhone 17 lors de son événement “Awe dropping” le 9 septembre. Comme souvent, quelques détails de dernière minute viennent confirmer les rumeurs, notamment sur les nouvelles capacités photo de l’iPhone 17 Pro et de l’iPhone 17 Pro Max.

Une caméra frontale améliorée

La gamme iPhone 17 devrait intégrer une caméra frontale de 24 mégapixels avec un objectif à six éléments, contre 12 mégapixels et cinq éléments en plastique pour les iPhone 14, 15 et 16.

Cette amélioration permettrait d’obtenir des images plus détaillées et de préserver la qualité lors des recadrages ou zooms. L’ajout d’un sixième élément optique devrait aussi affiner légèrement la qualité globale des clichés.

Un téléobjectif 48 Mpx optimisé pour le Vision Pro

Les modèles Pro accueilleraient un téléobjectif de 48 mégapixels, optimisé pour fonctionner avec le Vision Pro. Cela ferait des iPhone 17 Pro les premiers iPhone dotés de trois objectifs 48 Mpx, garantissant un niveau de détail encore supérieur.

Jusqu’à 8× de zoom optique

Le nouveau téléobjectif pourrait offrir jusqu’à 8× de zoom optique, contre 5× sur les iPhone 16 Pro. Pour y parvenir, Apple utiliserait un système de lentilles mobiles, permettant un zoom optique continu à différentes focales. Cela expliquerait la bosse photo plus imposante sur les iPhone 17 Pro, où ces composants prendraient place.

L’enregistrement vidéo double

Les iPhone 17 Pro pourraient introduire une fonction d’enregistrement vidéo simultané avec les caméras avant et arrière. Déjà disponible dans certaines apps tierces, cette option intégrée séduirait particulièrement les créateurs de contenu.

Un système d’ouverture variable

Apple envisagerait aussi d’équiper les modèles Pro d’un système mécanique d’ouverture variable, permettant de contrôler la quantité de lumière entrant dans l’objectif. Cela offrirait un meilleur contrôle de la profondeur de champ, alors que tous les iPhone actuels disposent d’ouvertures fixes. Ce type de technologie a déjà été utilisé par certains smartphones Android, comme le Galaxy S9 de Samsung.

De grandes avancées pour la vidéo

Selon Bloomberg et Mark Gurman, Apple mettra fortement en avant les capacités vidéo améliorées de l’iPhone 17 Pro. L’objectif serait de convaincre les vlogueurs et créateurs de délaisser leurs caméras dédiées au profit de l’iPhone.

Une des possibilités évoquées est l’enregistrement en 8K, qui permettrait de filmer avec l’ultra grand-angle puis de recadrer jusqu’à 50 % tout en conservant une qualité en 4K.

Apple lèvera le voile sur toutes ces nouveautés aujourd’hui, lors de son événement au campus Apple Park de Cupertino, qui débutera à 19 heures.