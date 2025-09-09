Google admet que « le Web ouvert est déjà en déclin rapide »

Google vient de livrer une déclaration qui tranche avec son discours habituel : dans un document judiciaire lié à une affaire antitrust, l’entreprise reconnaît que « le Web ouvert est déjà en déclin rapide ». Une position surprenante, alors qu’il y a à peine quelques semaines, le groupe affirmait que ses produits d’IA n’étaient pas responsables de la baisse de trafic des sites et que « le Web prospère ».

Volte-face

Cette volte-face intervient dans le cadre du procès sur la domination de Google dans la publicité en ligne. L’entreprise cherche à convaincre le tribunal que toute mesure contraignante – comme un démantèlement partiel de ses activités publicitaires, réclamé par le Département de la Justice américain – serait contre-productive et risquerait de fragiliser davantage les éditeurs qui dépendent encore des revenus publicitaires.

Google reste un acteur central de l’écosystème du Web ouvert, son moteur de recherche constituant la principale porte d’entrée vers les contenus en ligne.

Mais en admettant que le modèle décline rapidement, le géant californien met en lumière des transformations profondes : essor de l’IA générative, nouvelles habitudes de navigation et mutation du marché publicitaire.

L’avenir du Web ouvert s’écrit donc dans l’incertitude, avec des conséquences majeures pour les médias, les annonceurs… et les internautes.