De nouveaux MacBook Pro avec écrans OLED attendus l’année prochaine

Apple devrait lancer l’année prochaine de nouveaux MacBook Pro équipés d’écrans OLED, selon The Elec en Corée.

Des écrans fournis par Samsung

Les dalles OLED des MacBook Pro 14 et 16 pouces seraient produites par Samsung Display, qui serait l’unique fournisseur choisi par Apple.

La production de masse des panneaux devrait débuter au deuxième trimestre 2026, avec certains composants lancés dès le premier trimestre. Des prototypes seraient fabriqués dans l’usine Gen 8 OLED A6 de Samsung plus tard cette année.

Une production de plusieurs millions d’unités

Apple chercherait des moyens de réduire les coûts de certains composants. Samsung aurait déjà développé de nouvelles pièces pour ces écrans, mais si elles ne respectent pas les critères techniques imposés par Apple, des retards pourraient survenir.

Le volume de production initial serait compris entre 2 et 3 millions d’unités, avec une capacité maximale de 10 millions par an si nécessaire.

Les avantages de l’OLED sur MacBook Pro

Comparés aux modèles actuels équipés de mini-LED, les écrans OLED offriraient plusieurs bénéfices :

une luminosité accrue ,

, un meilleur contraste avec des noirs plus profonds,

avec des noirs plus profonds, une efficacité énergétique améliorée ,

, une autonomie prolongée.

Lancement prévu fin 2026

Ces nouveaux MacBook Pro OLED devraient être commercialisés au quatrième trimestre 2026, entre octobre et décembre. Ce rapport confirme une fois de plus qu’Apple prépare une refonte majeure de sa gamme MacBook Pro pour l’année prochaine.