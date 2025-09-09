Apple annonce l’iPhone Air avec un design ultra-fin

Apple a présenté aujourd’hui l’iPhone Air, un tout nouveau modèle d’iPhone au design ultra-fin.

Le plus fin iPhone jamais conçu

Avec seulement 5,6 mm d’épaisseur, l’iPhone Air devient le plus fin de tous les iPhone. Son cadre en titane poli et son Ceramic Shield 2 des deux côtés assurent une résistance aux rayures 3x supérieure. Apple le décrit comme l’iPhone le plus durable jamais fabriqué.

À l’arrière, un plateau sur toute la largeur intègre la caméra arrière, la caméra frontale, le haut-parleur et la puce Apple Silicon.

Un écran OLED ProMotion de 6,5 pouces

L’iPhone Air est doté d’un écran OLED de 6,5 pouces avec ProMotion et une luminosité maximale de 3 000 nits en extérieur, un record sur iPhone.

Le verre avant bénéficie d’un revêtement antireflet à 7 couches, réduisant les reflets pour une lisibilité optimale même en plein soleil.

Un appareil photo repensé

L’iPhone Air embarque une caméra arrière Fusion de 48 Mpx, avec des modes 1x et 2x à partir d’un seul capteur. À l’avant, une caméra de 18 Mpx avec Center Stage ajuste automatiquement le champ de vision grâce à l’IA et pivote l’image en fonction du nombre de personnes présentes.

Son capteur carré permet quatre compositions différentes sans avoir besoin de tourner le téléphone pour un selfie en paysage.

Apple introduit aussi une fonction Dual Capture, combinant caméra avant et arrière pour filmer simultanément. La caméra frontale stabilisée maintient l’utilisateur dans le cadre, tandis que la caméra arrière permet de zoomer.

Puissance et connectivité

L’iPhone Air est équipé de la puce A19 Pro, avec un CPU 6 cœurs et un GPU intégrant la seconde génération de Dynamic Caching, un doublement des capacités de calcul et une compression d’image unifiée.

Côté réseau, il embarque le modem personnalisé C1X, deux fois plus rapide, et la puce N1 intégrant le Wi-Fi 7, le Bluetooth et Thread. Comme les derniers modèles, il est eSIM uniquement.

Positionnement et prix

L’iPhone Air prend la place du modèle “Plus” dans la gamme, se situant au-dessus de l’iPhone 17 standard mais en dessous de l’iPhone 17 Pro.

Il est proposé en Bleu Ciel, Or Clair, Blanc Nuage et Noir Sidéral, à partir de 1229 euros. Les précommandes débutent vendredi, pour une disponibilité le 19 septembre.