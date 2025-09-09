AirPods Pro 3 : meilleure réduction de bruit active, capteur de fréquence cardiaque et plus

Apple a présenté aujourd’hui les AirPods Pro 3 lors de son événement “Awe Dropping” à l’Apple Park. Ces nouveaux écouteurs offrent une réduction de bruit active améliorée, un meilleur maintien intra-auriculaire, un son optimisé ainsi qu’une résistance IP57 à la sueur et à l’eau.

Une réduction de bruit deux fois plus performante

Apple indique que les AirPods Pro 3 offrent une ANC deux fois plus efficace que les AirPods Pro 2, et quatre fois plus efficace que la première génération.

Ils permettent jusqu’à 10 heures d’écoute en mode Transparence, soit une augmentation de 67 % par rapport à la génération précédente. Avec l’ANC activée, l’autonomie atteint 8 heures.

Un capteur de fréquence cardiaque intégré

Grande nouveauté, les AirPods Pro 3 intègrent un capteur cardiaque conçu sur mesure, couplé à une expérience fitness avancée. Avec seulement des AirPods Pro 3 et un iPhone, les utilisateurs peuvent suivre leur fréquence cardiaque, leurs calories brûlées, et même fermer leur anneau Bouger ou débloquer des récompenses dans l’app Forme.

Un design plus compact et plus stable

Les nouveaux AirPods Pro 3 sont légèrement plus petits que les AirPods Pro 2. Apple a recentré la géométrie externe de l’embout pour renforcer la stabilité.

De plus, de nouveaux embouts en mousse sont proposés en cinq tailles, garantissant un meilleur confort et une adaptation à toutes les morphologies d’oreilles.

Traduction en direct avec Apple Intelligence

Autre innovation majeure, les AirPods Pro 3 prennent en charge la traduction en direct, permettant de traduire automatiquement et en temps réel une langue étrangère grâce à Apple Intelligence.

Au lancement, cette fonctionnalité sera disponible en anglais, français, allemand, portugais et espagnol, avec d’autres langues prévues d’ici la fin de l’année.

Prix et disponibilité

Les AirPods Pro 3 sont proposés au prix de 249 euros. Les précommandes ouvrent dès aujourd’hui, pour une sortie le vendredi 19 septembre.