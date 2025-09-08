xAI : le directeur financier quitte le navire

xAI, la start-up d’Elon Musk spécialisée dans l’intelligence artificielle, traverse une zone de turbulences avec une série de départs qui fragilisent son organigramme. Dernier en date : Mike Liberatore, directeur financier arrivé il y a seulement quelques mois, quitte son poste sans que les raisons de cette décision ne soient encore connues.

Il avait pourtant joué un rôle clé en orchestrant une levée de fonds massive de 10 milliards de dollars, dont près de la moitié provenant de SpaceX, et en supervisant l’expansion des infrastructures data, notamment autour d’un nouveau centre à Memphis.

Vague de démissions

Ce départ intervient dans un contexte déjà marqué par une vague de démissions. Robert Keele, conseiller juridique principal, et Raghu Rao, avocat senior, ont récemment quitté l’entreprise. Plus marquant encore, Igor Babuschkin, cofondateur d’xAI, s’est retiré pour lancer un fonds dédié à la sécurité de l’intelligence artificielle. Ces défections successives, à un moment stratégique pour la société, interrogent sur sa solidité interne et sa capacité à tenir tête aux autres géants du secteur.

La situation est d’autant plus délicate que Grok, le chatbot phare d’xAI, continue de susciter des polémiques, que ce soit sur ses performances ou sur son positionnement par rapport à des concurrents comme ChatGPT ou Claude. Ces secousses internes risquent donc de compliquer la trajectoire d’une entreprise censée jouer un rôle central dans la vision de Musk d’une IA « alignée » et compétitive face aux poids lourds du marché.