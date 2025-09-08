iPhone 17 Pro : écran plus lumineux, meilleure autonomie et plus encore

Les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max devraient bénéficier d’importantes améliorations en matière d’écran, de gestion thermique et d’autonomie, selon de récentes rumeurs de dernière minute.

Un écran plus lumineux

D’après le leaker Instant Digital sur Weibo, les modèles iPhone 17 Pro offriront une luminosité accrue, rendant leur utilisation plus confortable en plein soleil, même sur de longues périodes.

À titre de comparaison, l’iPhone 16 Pro et le Pro Max atteignent une luminosité typique de 1 000 nits, avec des pics temporaires à 2 000 nits en extérieur. L’iPhone 17 Pro irait encore plus loin, facilitant la lecture et l’usage en extérieur.

Une architecture thermique repensée

L’architecture thermique des nouveaux modèles a été revue, permettant une meilleure stabilité des performances, notamment dans les jeux gourmands. Les baisses de framerate et ralentissements devraient être bien moins fréquents.

Cette optimisation profitera aussi à l’enregistrement vidéo en 4K à 60 images par seconde, notamment en conditions chaudes comme sous un soleil d’été, réduisant les risques de surchauffe et de perte de performance.

La meilleure autonomie jamais vue sur un iPhone

Les deux appareils devraient devenir les iPhone les plus endurants à ce jour, grâce à une capacité de batterie augmentée et à une efficacité énergétique améliorée.

De précédentes rumeurs évoquaient déjà une batterie de plus de 5 000 mAh pour l’iPhone 17 Pro Max, une première pour Apple.

Une présentation imminente

La gamme iPhone 17 sera officiellement dévoilée lors de l’événement “Awe dropping” d’Apple, prévu ce mardi 9 septembre.