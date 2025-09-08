Instagram arrive enfin sur iPad

L’application Instagram s’étend enfin à l’iPad, avec le lancement officiel d’une version dédiée disponible depuis quelques jours.

Une interface centrée sur les Reels et Stories

Sur iPad, l’application met l’accent sur les Reels : à l’ouverture, elle conduit directement à cette section. Les Stories apparaissent en haut de l’interface, avec la possibilité d’accéder aussi à la messagerie.

Un onglet Abonnements offre plusieurs options de filtrage :

All : affiche les publications et Reels recommandés des comptes suivis.

Friends : met en avant les contenus des comptes que vous suivez et qui vous suivent en retour.

Latest : présente les publications et Reels de vos abonnements dans l’ordre chronologique.

Une expérience optimisée pour le grand écran

Conçue pour tirer parti du grand écran de l’iPad, cette version facilite l’accès aux fonctionnalités avec moins d’interactions. Il est possible de consulter simultanément les messages et notifications grâce à des mises en page plus étendues.

Lors du visionnage de Reels, les commentaires peuvent être affichés sans réduire la vidéo, qui reste en plein écran.

L’application Instagram pour iPad fonctionne sur les iPad compatibles avec iPadOS 15.1 ou version ultérieure.