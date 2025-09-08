Cyber Jay : l’adresse incontournable pour la réparation Mac à Paris (& partout en France)

Depuis 2005, Cyber Jay s’impose comme LA référence indépendante pour la réparation Mac et appareils Apple, à Paris et dans toute la France. Plus qu’un simple atelier, c’est une véritable alternative à l’assistance officielle Apple. Là-bas, on vous dépanne vite, bien et sans prise de tête.

Une expertise Apple de pointe depuis 2005

Chez Cyber Jay, on ne parle pas de rendez-vous dans trois jours ou de délais interminables. Vous arrivez avec votre Mac en panne ? Ils le diagnostiquent immédiatement, et dans la grande majorité des cas, le réparent dans la foulée.

C’est ce qui a bâti la réputation de l’enseigne : un service express, pro et humain, basé sur des compétences techniques solides, une connaissance fine de chaque génération de Mac et un engagement total envers la satisfaction client.

Pas besoin de rendez-vous, pas de file d’attente digitale, pas de hotline délocalisée : vous échangez directement avec un technicien expert, qu’il s’agisse d’un MacBook Pro, MacBook Air, iMac, Mac mini ou Mac Studio.

Deux adresses stratégiques au cœur de Paris

Besoin d’un dépanneur Apple dans la capitale ? Cyber Jay vous accueille dans deux boutiques physiques ultra-accessibles :

📍 165 Rue du Faubourg Poissonnière – 75009 Paris

📍 4 Rue Monsieur le Prince – 75006 Paris

Que vous travailliez dans le 9e, étudiez dans le 6e ou soyez simplement de passage à Paris, une solution rapide et efficace vous attend dans l’un de leurs ateliers.

Un service de réparation Mac disponible dans toute la France

Pas parisien ? Pas de problème. Cyber Jay propose un service d’envoi sécurisé : votre Mac est pris en charge depuis n’importe où en France, sans bouger de chez vous. Vous recevez un diagnostic clair, un devis gratuit, et une réparation rapide.

💡 Envoi simple, retour rapide, zéro mauvaise surprise.

Diagnostic gratuit et devis sans engagement

Votre Mac refuse de démarrer ? L’écran est fendu ? La batterie ne tient plus la charge ? Le clavier dysfonctionne ? Chez Cyber Jay, le diagnostic est 100% gratuit, sans engagement, et toutes les générations de Mac sont acceptées — y compris celles qu’Apple refuse de prendre en charge.

🔧 Ils réparent même ce qu’Apple ne veut plus toucher.

Types d’appareils pris en charge :

MacBook Pro (Intel & Apple Silicon, toutes tailles)

(Intel & Apple Silicon, toutes tailles) MacBook Air (de 2008 à aujourd’hui)

(de 2008 à aujourd’hui) iMac (21,5″, 27″, 24″ M1…)

(21,5″, 27″, 24″ M1…) Mac mini , Mac Studio , Mac Pro

, , Anciens Mac blancs, PowerBook et vintage

Types de pannes réparées :

Mac qui ne démarre plus

Écran cassé, rayé, noir ou clignotant

Batterie HS, qui gonfle ou se vide en quelques minutes

Clavier non réactif ou partiellement fonctionnel

Trackpad figé ou dysfonctionnel

Ports USB-C ou MagSafe défectueux

Problèmes de charge, alimentation ou carte mère

Mac lent ou disque SSD/HDD corrompu

Oxydation due à un liquide renversé

Défaillance du ventilateur ou surchauffe

Problèmes de Wi-Fi ou de Bluetooth

🛠️ Et si ce n’est pas un Mac ? Cyber Jay prend aussi en charge la réparation iPhone, avec le même savoir-faire, la même rapidité et la même transparence. Écran cassé, batterie qui se décharge en quelques heures, connecteur de charge capricieux, appareil photo flou ou Face ID qui ne répond plus : les techniciens interviennent sur toutes les pannes, du simple remplacement d’écran à des réparations plus complexes (comme la micro-soudure).

Toutes les générations d’iPhone sont acceptées, même les modèles anciens qu’Apple ne prend plus en charge, et là encore, le diagnostic est 100% gratuit et sans engagement.

Que vous passiez en boutique à Paris ou que vous utilisiez l’envoi postal depuis la province, la prise en charge reste rapide, professionnelle et toujours à prix juste.

Des réparations sur-mesure, rapides et fiables

Cyber Jay n’est pas un réparateur agréé Apple (et c’est une excellente nouvelle). Cela signifie qu’ils ne sont pas contraints par les politiques rigides d’Apple, souvent orientées vers le remplacement complet de la machine.

Ici, on privilégie la réparation pièce par pièce, à coût maîtrisé, avec des composants de haute qualité (d’origine ou compatibles premium, selon votre choix).

Exemples d’interventions courantes :

Remplacement de batterie MacBook Pro ou Air

Changement de dalle écran Retina

Réparation de carte mère au composant (micro-soudure)

Restauration après oxydation (liquide renversé)

Upgrade de disque SSD pour booster les performances

Réinstallation macOS / récupération de données

Chaque réparation est personnalisée, adaptée à votre problème réel, sans formule toute faite, ni surcoût inutile.

Délais de réparation et garantie

⏱️ Dans 80% des cas, Cyber Jay peut effectuer la réparation le jour même (ou sous 24 à 48h).

📦 Pour les envois par colis : diagnostic dès réception, retour sous 3 à 5 jours ouvrés en moyenne.

✔️ Toutes les réparations sont garanties, généralement 3 à 12 mois selon la nature de l’intervention.

Comparatif : Cyber Jay vs Apple

Critère Cyber Jay Apple Store / SAV agréé Prise en charge immédiate ✅ Oui ❌ Non (rendez-vous nécessaire) Diagnostic gratuit ✅ Oui ❌ Non (souvent payant) Réparations sur anciens Mac ✅ Oui (même modèles “obsolètes”) ❌ Non (limités aux modèles récents) Délais ✅ Express (le jour même dans 80% des cas) ❌ Longs (plusieurs jours/semaines) Réparations au composant ✅ Oui (micro-soudure, carte mère, etc.) ❌ Non (remplacement complet) Prix ✅ Compétitif ❌ Élevé (forfaits coûteux) Garantie ✅ Oui (3 à 12 mois) ✅ Oui (90 jours à 1 an)

Bien plus que de la réparation : une expertise partagée

Cyber Jay va plus loin que la réparation Apple en vous aidant à prolonger la durée de vie de votre Mac. Vous trouverez sur leur site de nombreuses astuces pour mieux entretenir, réparer ou optimiser votre appareil.

Leurs équipes partagent régulièrement des guides pratiques, astuces et conseils pour :

Prolonger la durée de vie de votre Mac

Prévenir les pannes récurrentes

Optimiser les performances de votre appareil

Gérer les sauvegardes, le stockage et la sécurité

Pourquoi choisir Cyber Jay ?

Une expertise Mac indépendante et reconnue depuis 2005

Un diagnostic gratuit et sans engagement

Des réparations rapides, fiables et durables

Deux boutiques à Paris, et un service national par colis

Une prise en charge personnalisée, même sur les cas “irrécupérables”

Un SAV humain, à l’écoute, passionné de produits Apple

Des prix raisonnables, sans compromis sur la qualité

Une alternative claire et efficace au SAV Apple

Cyber Jay, c’est l’adresse incontournable pour faire réparer votre Mac sans stress ni mauvaise surprise, que vous soyez à Paris ou ailleurs en France.