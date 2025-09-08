Bouygues Telecom annonce Smart Change : « un nouveau smartphone chaque année à moitié prix »

Bouygues Telecom a présenté Smart Change, une nouvelle formule qui incite ses clients à changer de smartphone chaque année en promettant un appareil « à moitié prix ».

L’opérateur justifie cette initiative par la progression des ventes de téléphones premium, qui représentent aujourd’hui plus de quatre ventes sur dix, mais aussi par le frein persistant du prix pour un quart des Français selon une étude citée.

Disponible dès aujourd’hui

Disponible dès ce 8 septembre 2025, Smart Change repose sur un modèle précis : le client doit souscrire à un forfait mobile Bouygues Telecom de 200 Go minimum, à partir de 36,99 € par mois, avec un engagement de 24 mois. Il choisit ensuite son smartphone et finance l’achat via un acompte et un crédit de 36 mois sans intérêts, avec des mensualités fixes.

Après douze mois, il peut rapporter son téléphone en boutique et sélectionner un nouveau modèle. L’ancien mobile est repris, le crédit en cours est soldé sans frais, et au final, le client n’aura payé qu’environ la moitié du prix initial grâce à l’apport et aux douze mensualités réglées.

Bouygues assure qu’il prend en charge l’effacement des données et le reconditionnement du smartphone, qui se verra offrir une seconde vie. Bruno Duarte, directeur grand public de l’opérateur, s’enthousiasme : « S’offrir chaque année le smartphone dernier cri à moitié prix, c’est désormais possible avec Smart Change ! » Il met en avant une offre « inédite » qui faciliterait l’accès aux dernières nouveautés tout en garantissant une reprise systématique des anciens modèles.

Cette formule, pensée pour séduire les passionnés de technologie, comporte néanmoins ses contraintes, notamment l’engagement lié au forfait et le rythme de renouvellement annuel. Elle pose aussi une question de fond : est-il vraiment nécessaire de changer de smartphone tous les ans ? Bouygues Telecom, en tout cas, semble convaincu que beaucoup de clients répondront oui.