Un iPhone pliable attendu en 2026, un iPad pliable en 2028

Apple prévoit de lancer son premier iPhone pliable en 2026, puis de suivre avec un iPad pliable en 2028, selon l’analyste Ming-Chi Kuo.

Lancement prévu avec l’iPhone 18

Plusieurs sources confirment désormais qu’Apple prépare la sortie d’un iPhone pliable en 2026, intégré à la gamme iPhone 18. Le calendrier concernant un appareil pliable à grand écran est resté plus incertain.

Au départ, les rumeurs laissaient entendre qu’un iPad ou un MacBook pliable arriverait avant l’iPhone, avec des lancements évoqués entre 2026 et 2028. Les fuites alternaient entre la désignation d’un iPad ou d’un MacBook, mais il semble que toutes ces informations concernent en réalité le même produit. L’iPad pliable pourrait offrir un écran de 18 à 20 pouces une fois déplié, avec un format plus compact une fois fermé.

Un verre ultra-fin pour protéger l’écran

D’après Kuo, Apple utilisera un verre de protection ultra-fin pour l’iPhone pliable comme pour l’iPad pliable, une rumeur déjà entendue par le passé. Corning fournirait ce verre spécial, tandis que General Interface Solutions (GIS) travaillerait avec Corning sur la découpe, le traitement des coins, l’inspection, l’emballage et la distribution.

Des volumes de ventes ambitieux

Kuo estime qu’Apple pourrait vendre entre 8 et 10 millions d’iPhone pliables en 2026, puis atteindre jusqu’à 25 millions d’unités en 2027. En revanche, l’appareil pliable à grand écran devrait moins bien se vendre, son prix étant jugé « considérablement plus élevé » que celui de l’iPhone pliable.