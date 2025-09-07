Les AirTag 2 dévoilés lors de la keynote iPhone 17, avec ces nouveautés ?

Après plus de quatre ans d’attente, le très attendu AirTag 2 pourrait enfin être présenté lors de l’événement annuel d’Apple consacré à l’iPhone la semaine prochaine, si une précédente rumeur s’avère exacte.

En juin, 9to5Mac rapportait : « Selon des sources fiables, Apple vise désormais une sortie à l’automne, probablement autour de l’événement iPhone, qui se déroule habituellement en septembre. »

Pour rappel, l’AirTag actuel avait été présenté en avril 2021.

Rappel : qu’est-ce qu’un AirTag ?

L’AirTag est un accessoire Bluetooth que l’on peut attacher à des objets comme un sac à dos ou des clés afin de les localiser via l’app Localiser sur iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ou iCloud.com. Des produits similaires sont proposés par Tile, Samsung, Chipolo ou Pebblebee.

AirTag 2 : les nouveautés attendues

Plusieurs évolutions sont évoquées pour cette nouvelle génération :

Une puce Ultra Wideband de seconde génération , permettant jusqu’à 3× plus de portée pour le suivi des objets.

, permettant jusqu’à 3× plus de portée pour le suivi des objets. Un haut-parleur intégré plus résistant aux manipulations , afin d’améliorer la sécurité contre le suivi non désiré.

, afin d’améliorer la sécurité contre le suivi non désiré. Des alertes de batterie « très faible » en complément des alertes actuelles de batterie faible.

en complément des alertes actuelles de batterie faible. Une intégration avec le Vision Pro et l’informatique spatiale, même si les détails restent flous.

Dans son infolettre Power On de novembre 2024, Mark Gurman de Bloomberg affirmait que l’AirTag 2 « ressemblera au modèle actuel ». Il précisait aussi que l’AirTag 2 « n’adoptera certainement pas une batterie rechargeable », confirmant l’utilisation de la pile bouton CR2032, à remplacer environ une fois par an.

L’événement d’Apple débutera le mardi 9 septembre à 19h (heure française).