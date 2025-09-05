iPhone 17 Air : prix attendu de 1 099 $ avec 256 Go, 1 499 $ avec 1 To

Le futur iPhone 17 Air devrait afficher un prix de départ de 1 099 $ avec 256 Go de stockage et grimper jusqu’à 1 499 $ pour la version 1 To, selon le dernier rapport de TrendForce.

Trois paliers de prix et stockage

Apple proposerait trois configurations pour ce nouveau modèle ultra-fin, qui remplace l’iPhone 16 Plus dans la gamme :

256 Go — 1 099 $

512 Go — 1 299 $

1 To — 1 499 $

Les autres modèles iPhone 17

Selon TrendForce, l’iPhone 17 standard conserverait le même prix d’entrée que l’iPhone 16, soit 799 $ avec 128 Go de stockage. Les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max démarreraient quant à eux à 256 Go de base, avec une hausse de prix comprise entre 50 et 100 $ selon la capacité.

Il ne s’agit pas de la première fois que des rumeurs évoquent un stockage minimum de 256 Go pour les modèles Pro, mais les détails sur la tarification de l’iPhone 17 Air sont nouveaux. Plus tôt cette semaine, J.P. Morgan estimait que le prix de départ de l’iPhone 17 Air se situerait entre 899 et 949 $, soit environ 150 $ de moins que les prévisions de TrendForce.

Puces, mémoire et écrans

Le rapport confirme également les rumeurs précédentes : les iPhone 17 et iPhone 17 Air intégreraient la nouvelle puce A19, tandis que la série Pro adopterait la A19 Pro.

L’iPhone 17 Air, le Pro et le Pro Max passeraient à 12 Go de RAM (contre 8 Go auparavant).

(contre 8 Go auparavant). L’iPhone 17 standard resterait à 8 Go de RAM .

. Tous les modèles de la gamme seraient équipés d’un écran ProMotion 120 Hz.

Des ventes attendues en hausse

TrendForce prévoit une augmentation de 3,5 % des livraisons de la série iPhone 17 par rapport à la gamme iPhone 16 en 2024, avec les modèles Pro qui devraient rester les principaux moteurs des ventes.

Apple devrait dévoiler la gamme iPhone 17 lors de son événement “Awe dropping” le 9 septembre, pour un lancement possible le vendredi 19 septembre.