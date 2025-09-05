AirPods Pro 3 : deux capteurs de santé, mais pas de traduction en direct ?

Les futurs AirPods Pro 3 devraient intégrer un capteur de température intra-auriculaire ainsi qu’un capteur de fréquence cardiaque. En revanche, la fonctionnalité de traduction en direct, très attendue, ne serait pas prête pour le lancement et arriverait plus tard via une mise à jour logicielle. C’est ce qu’affirme une source anonyme relayée par 9to5Mac.

Apple mise sur la santé avec ses écouteurs

Apple travaille depuis plusieurs années sur des fonctionnalités liées à la santé pour ses AirPods, notamment le suivi de la fréquence cardiaque et la mesure de la température – un développement déjà évoqué par Bloomberg en décembre 2024. Le suivi cardiaque a d’ailleurs déjà fait son apparition dans les Powerbeats Pro, ce qui confirme quasiment sa présence dans les prochains AirPods Pro. En revanche, les détails concernant la mesure de la température restent encore flous.

La traduction en direct intégrée aux AirPods

Des indices de développement de la traduction en direct ont été découverts dans des visuels d’iOS 26. Cette nouveauté permettrait de simplifier la communication entre personnes parlant différentes langues, en s’appuyant sur l’app Translate de l’iPhone.

Par exemple, si un anglophone équipé d’AirPods échange avec un hispanophone, l’iPhone capterait l’audio, le traduirait, puis le retransmettrait en anglais dans les AirPods. L’utilisateur pourrait ensuite répondre en anglais, et sa réponse serait traduite en espagnol et prononcée par l’iPhone. L’app Translate permet déjà ce type de conversation, mais l’intégration directe aux AirPods rendrait l’échange beaucoup plus fluide.

Les AirPods comme accessoires de santé

L’ajout de nouveaux capteurs de santé paraît logique : Apple positionne depuis un certain temps les AirPods comme de véritables accessoires de santé connectés. iOS 18 avait déjà introduit des outils de suivi auditif, permettant de détecter des problèmes d’audition et d’utiliser les AirPods comme appareils auditifs si nécessaire.

Un lancement prévu avec l’iPhone 17

Nous saurons bientôt si ces informations se confirment. Apple devrait présenter les AirPods Pro 3 aux côtés de la gamme iPhone 17 lors de son événement “Awe dropping” prévu le mardi 9 septembre. Parmi les autres nouveautés attendues : des ajustements de design et d’étui, des améliorations audio, ainsi que de nouvelles fonctions déployées à tous les modèles d’AirPods Pro via une mise à jour de firmware avec iOS 26.