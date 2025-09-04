Vivo : le clone du Vision Pro à 1 400 $ débarque en Chine

Le fabricant de smartphones chinois Vivo a dévoilé son tout premier casque de réalité mixte, baptisé “Vivo Vision”, et les photocopieuses de Dongguan semblent avoir bien tourné.

L’appareil a été “lancé” en tant qu’expérience en magasin dans toute la Chine continentale, avec des éléments de design qui rappellent clairement l’Apple Vision Pro. On retrouve une visière en verre incurvé, des caméras orientées vers le bas, des joints de lumière en tissu amovibles proposés en quatre tailles, huit options de mousses de rembourrage, une sangle arrière tricotée et une batterie externe en aluminium reliée par un câble tressé. La version Vivo Vision Explorer Edition va encore plus loin avec la prise en charge du suivi oculaire à 1,5 degré et une profondeur de champ de 26 degrés pour la navigation par gestes.

Des spécifications compétitives

À son crédit, le clone de Vivo propose des caractéristiques techniques solides. Ses deux écrans micro-LED 8K affichent 3 840 × 3 552 pixels par œil – légèrement plus que la résolution du Vision Pro – et offrent un champ de vision panoramique de 180 degrés. Avec ses 398 grammes, il est nettement plus léger que l’appareil d’Apple qui affiche 650 grammes. Vivo affirme également que son casque est 26 % plus petit que la moyenne du secteur.

Logiciel et fonctionnalités

Côté logiciel, le casque fonctionne sous OriginOS Vision, le système maison de réalité mixte de Vivo, qui promet une latence ultra-faible de seulement 13 ms. Comme on peut s’y attendre, il prend en charge l’enregistrement de vidéos 3D, de photos spatiales et de son spatial. Les utilisateurs peuvent aussi s’immerger dans un écran cinéma virtuel de 120 pouces.

Un prix agressif face à Apple

Le tarif attendu tourne autour de 10 000 yuans (environ 1 395 $), soit bien en dessous du prix de départ de l’Apple Vision Pro fixé à 3 499 $. Les précommandes sont déjà ouvertes, mais Vivo n’a pas encore confirmé les détails de disponibilité. Cela laisse à Apple tout le temps de réfléchir à ses options juridiques.

Blague à part, ce n’est pas la première copie chinoise d’un produit Apple, loin de là, et rien n’indique que le casque de Vivo sera lancé à l’international. D’autant que les ventes du Vision Pro sont jugées décevantes, limitant l’impact potentiel sur les résultats financiers d’Apple.

Apple prépare déjà la suite

Apple travaille actuellement sur une nouvelle génération de Vision Pro équipée de la puce M5, d’après du code découvert par MacRumors. Cette version rafraîchie du casque ne devrait pas apporter de changements de design ni de nouveautés matérielles, hormis la nouvelle puce, mais pourrait bénéficier d’une nouvelle sangle plus confortable. Le Vision Pro 2 avec puce M5 pourrait voir le jour dès fin 2025.