Xvideos, Xhamster… 5 sites pornos vérifient désormais votre âge en France

Cinq sites pornographiques, parmi lesquels Xvideos, Xhamster, Xnxx, Xhamsterlive et Tnaflix, ont mis en place des dispositifs de vérification de l’âge à la suite d’une mise en demeure de l’Arcom en août.

Cette décision a conduit l’autorité française du numérique à renoncer aux procédures de blocage ou de déréférencement qui étaient envisagées. Un sixième site a également réactivé son système de contrôle, ce qui lui a permis d’éviter une sanction. L’Arcom a salué cette évolution en soulignant que les outils existants de vérification d’âge pouvaient être utilisés de manière efficace par les plateformes pour adultes.

Cette obligation s’appuie sur un arrêté ministériel rétabli en juillet par le Conseil d’État, qui a annulé une suspension décidée un mois plus tôt par le tribunal administratif de Paris. Depuis la loi de 2024 et la publication d’un référentiel spécifique, les sites pornographiques doivent garantir un accès restreint aux mineurs grâce à des systèmes de vérification.

Source de conflit

Ces outils reposent souvent sur l’envoi d’un document officiel ou d’une photo et appliquent le principe du double anonymat, permettant de prouver sa majorité sans révéler directement son identité.

Toutefois, l’application de ces mesures reste une source de conflit. Certaines entreprises, comme Aylo, propriétaire de Pornhub, Youporn et Redtube, refusent d’y adhérer, invoquant des inquiétudes liées à la protection des données personnelles.

Ce refus illustre les tensions persistantes entre les autorités françaises et certains acteurs du secteur, qui considèrent ces exigences disproportionnées ou dangereuses pour la vie privée des internautes.

L’Arcom a indiqué qu’elle poursuivrait l’évaluation des solutions mises en place par les sites concernés. En cas de manquement, elle pourrait recourir à des sanctions allant jusqu’au blocage ou au déréférencement. Cette vigilance vise à renforcer la protection des mineurs face aux contenus explicites, tout en tentant de maintenir un équilibre entre régulation, sécurité et confidentialité. Cette étape confirme la volonté de la France d’imposer un cadre strict à l’accès aux sites pour adultes.